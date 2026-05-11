Rząd chce sprowadzić Zbigniewa Ziobrę przed wyborami. MSWiA: Mamy pewien problem

oprac. Agnieszka Maj
18 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Podejmiemy działania, aby sprowadzić Zbigniewa Ziobrę do Polski przed przyszłorocznymi wyborami - mówił w poniedziałek wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Jednocześnie przyznał, że będzie to trudne, bo decyzję w tej sprawie musiałby podjąć Donald Trump.

Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że jest w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu. Szef MS Waldemar Żurek zadeklarował, że w poniedziałek wystąpi o ekstradycję Ziobry.

Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański w poniedziałek w Polskim Radiu 24 poinformował, że w Ministerstwie Sprawiedliwości odbędzie się narada, po której będą podjęte "określone działania". Szczepański przyznał również, że wyjazd Ziobry do Stanów Zjednoczonych nie jest zaskoczeniem, bo o takiej możliwości mówiło się już wcześniej. Nie wiemy tylko, czy to będzie pobyt już stały, czy też kolejna przesiadka w jego podróży - mówił.

Czy uda się sprowadzić Ziobrę do Polski?

Pytany o to, czy uda się sprowadzić do Polski byłego ministra sprawiedliwości odpowiedział, że to będzie "trudna rzecz, ale to jest w rękach właściwie trzech resortów" Dodał, że chodzi przede wszystkim o resort sprawiedliwości i polskie sądy, które powinny wydać za Zbigniewem Ziobrą Europejski Nakaz Aresztowania, następnie - jak mówił - powinien zostać wysłany wniosek o ekstradycję oraz wdrożone powinny zostać działania dyplomatyczne.

A na końcu już, działanie MSWiA, polskich służb, które będą wykonywały ewentualny wyrok sądu i zgodę po stronie amerykańskiej. I tutaj mamy pewien problem, bo i sąd federalny, a na końcu również administracja amerykańska, a więc właściwie pan prezydent Donald Trump, który musiałby decyzję ewentualnie podjąć - mówił.

"Musiała być wydana wiza"

Zwrócił uwagę, że jest to problem, bo nie byłoby możliwości wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA, gdyby nie to, że strona amerykańska na ten wyjazd się zgodziła. Musiała być wydana wiza i wiza za zgodą najwyższych władz - powiedział. Na pytanie o to, czy uda się sprowadzić Ziobrę do Polski przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi odpowiedział, że strona polska podejmie działania, żeby tak się stało.

Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in., że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Pod koniec 2025 r., gdy Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry, a prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, okazało się, że Ziobro wyjechał do Budapesztu. Na początku 2026 r. poinformowano, że polityk otrzymał ochronę międzynarodową na Węgrzech.

W niedzielę rano media poinformowały, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych. Wieczorem informacje o pobycie w USA potwierdził sam Zbigniew Ziobro w Telewizji Republika.

Źródło PAP
