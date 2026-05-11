Donald Trump leci do Chin. Wśród tematów wizyty wsparcie dla Rosji

oprac. Agnieszka Maj
dzisiaj, 06:27
Donald Trump leci do Chin. Wśród tematów wizyty wsparcie dla Putina
Ministerstwo spraw zagranicznych Chin potwierdziło w poniedziałek, że wizyta prezydenta USA Donalda Trumpa w tym kraju odbędzie się w dniach 13-15 maja. Tematyka rozmów obu przywódców dotyczyć będzie m. in. Iranu i wojny na Bliskim Wschodzie oraz jej wpływu na gospodarkę światową.

"Na zaproszenie prezydenta Xi Jinpinga prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald J. Trump złoży wizytę państwową w Chinach w dniach 13 - 15 maja" - głosi komunikat chińskiego MSZ. Program wizyty przewiduje spotkanie amerykańskiego prezydenta z Xi Jinpingiem.

Cel wizyty Trumpa

Oczekuje się że tematyka rozmów obu przywódców dotyczyć będzie m. in. Iranu i wojny na Bliskim Wschodzie oraz jej wpływu na gospodarkę światową oraz spornych problemów w dwustronnych relacjach gospodarczych.

Biały Dom zapowiada powołanie dwóch nowych instytucji: Chińsko-Amerykańskiej Rady Handlu i Chińsko-Amerykańskiej Rady Inwestycji, które mają stworzyć stały mechanizm konsultacji w tych obszarach. Celem jest m.in. zrównoważenie bilateralnego handlu.

Wsparcie Chin dla Iranu i Rosji

Trump ma poruszyć wsparcie Chin dla Iranu i Rosji (m.in. poprzez dochody ze sprzedaży węglowodorów oraz dostawy materiałów dla przemysłów zbrojeniowych) oraz temat chińskiego arsenału jądrowego. Dotyczy to zarówno wsparcia finansowego w postaci dochodów ze sprzedaży węglowodorów, jak i dostarczania przez Chiny materiałów zasilających przemysły zbrojeniowe obu reżimów.

Źródło PAP
