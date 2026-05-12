Były współpracownik Zełenskiego podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 06:16
Były współpracownik Zełenskiego podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej/PAP/EPA
Andrij Jermak jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Były szef Biura Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego miał pomóc w legalizacji 460 mln hrywien (37,6 mln złotych).

Jermak podał się do dymisji

Według mediów z Jermakiem, do niedawna najbliższym współpracownikiem prezydenta Zełenskiego, przeprowadzone zostały czynności śledcze. Zaangażowane było w nie Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy (NABU).

NABU i SAP ujawniły działalność zorganizowanej grupy powiązanej z legalizacją 460 mln hrywien przy budowie luksusowej inwestycji pod Kijowem. O podejrzeniach poinformowano jednego z jej uczestników, byłego szefa Biura Prezydenta Ukrainy - napisano w komunikacie.

Jermak w listopadzie ubiegłego roku podał się do dymisji w związku ze śledztwem w sprawie korupcji pod kryptonimem "Midas". NABU i SAP przeprowadziły wówczas przeszukanie w jego mieszkaniu.

Były współpracownik Zełenskiego zaprzecza

Wcześniej ujawnione zostały informacje na temat uczestników rozległego systemu korupcyjnego w branży energetycznej. Pobierali oni od kontrahentów Enerhoatomu, państwowego operatora elektrowni jądrowych, łapówki w wysokości od 10 do 15 proc. wartości kontraktów. Nielegalne środki miały być legalizowane przez tzw. back office w centrum Kijowa, przez które – jak ustalono – przeszło około 100 mln dolarów.

Jermak zaprzeczył w poniedziałek, jakoby posiadał luksusowe nieruchomości - powiadomiło Radio Swodoba. Nie będę teraz niczego komentował. Kiedy zakończą się czynności śledcze, udzielę komentarzy. Nie mam żadnego domu. Mam tylko jedno mieszkanie - powiedział dziennikarzom.

