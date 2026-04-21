Nowe informacje w sprawie rurociągu Przyjaźń. Przekazał je prezydent Zełenski

Ukraińscy specjaliści zakończyli prace na odcinku, w który uderzyły rosyjskie rakiety. Wołodymyr Zełenski poinformował o tym w oficjalnym komunikacie na Telegramie.

Rurociąg Przyjaźń może wznowić działalność

Prezydent podkreślił, że technicy zapewnili już "podstawowe warunki" do wznowienia przesyłu. Dzięki temu rurociąg może teoretycznie wznowić działalność w każdej chwili.

Rosyjskie ataki mogą się powtórzyć

Mimo technicznego sukcesu, sytuacja pozostaje napięta. Zełenski przyznał wprost: nikt nie da gwarancji, że Rosja nie zaatakuje rurociągu ponownie. Infrastruktura krytyczna Ukrainy stale znajduje się na celowniku agresora. Służby techniczne pozostają w pełnej gotowości, spodziewając się kolejnych prób paraliżu systemu energetycznego.