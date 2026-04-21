"Postępowa Partia byłego prezydenta Rumena Radewa odniosła zaskakująco wyraźny sukces. Pozwala to mieć nadzieję na konieczną reformę wymiaru sprawiedliwości. Mankamentem jest jego sympatia do Rosji" – pisze we wtorek "Sueddeutsche Zeitung".

Niemiecka prasa: Radew wygrał dzięki obietnicy likwidacji "oligarchii"

Tak wyraźne zwycięstwo Radewa pokazuje, że jego kampania trafiła w sedno w kraju "zmęczonym korupcją i układami". Obietnica likwidacji "oligarchii" i przywrócenia stabilizacji zmobilizowała zrezygnowanych wyborców. Upadek konserwatywnego GERB i postkomunistycznej BSP pokazał, że obywatele nie mają zaufania do partii mających ugruntowaną pozycję w kraju. "Nie wiadomo, czy były głównodowodzący siłami powietrznymi spełni nadzieje, ale jego szanse nie są złe" – ocenia "SZ".

Zdaniem gazety Radew może liczyć na poparcie proeuropejskiego sojuszu PP-DB w działaniach zmierzających do reformy wymiaru sprawiedliwości i Najwyższej Rady Sądowniczej. Postępowa Partia i PP-DB mogą stworzyć w parlamencie potrzebną większość dwóch trzecich.

Niemiecka prasa: Radew uważa, że Ukraina jest skazana na porażkę, ale nie będzie wadził UE

"Z punktu widzenia UE są powody do ostrożnego optymizmu, jeśli chodzi o odrobienie lekcji w dziedzinie praworządności" – czytamy w "SZ". Komentator zaznaczył, że niepokój wzbudza "bliskie Kremlowi" stanowisko Radewa wobec Rosji. Bułgarski polityk uważa, że Krym jest rosyjski, a wspieranie Ukrainy skazane jest na porażkę. Radew zastrzegł jednak, że nie będzie za pomocą weta blokował europejskiej pomocy dla Kijowa. W innych sprawach też kieruje się raczej pragmatyzmem niż ideologią.

Bruksela liczy na to, że Bułgaria będzie "trudnym ale konstruktywnym" partnerem, a Radew nie stanie się "nowym Viktorem Orbanem" – czytamy w konkluzji komentarza w "Sueddeutsche Zeitung".

Niemiecka prasa: Radew nie jest nowym Orbanem, te obawy są przesadzone

Radew nie jest nowym Orbanem – pisze z kolei "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Niechęć Radewa do jednoznacznego potępienia agresji Rosji przeciwko Ukrainie wywołała obawy, że może przejąć rolę Orbana w UE. "Te obawy okazały się przesadzone" – oceniła gazeta. Zwycięzcy wyborów w Bułgarii daleko jest do większości dwóch trzecich w parlamencie, dzięki której Orban mógł radykalnie przebudować państwo. Radew nie ma społecznego mandatu do prowadzenia polityki blokującej à la Orban – czytamy w "FAZ".

Bułgarzy od dawien dawna "poszukują zbawcy", a przy urnach wyborczych są "otwarci na nieortodoksyjne decyzje" – pisze "Tageszeitung". Po ośmiu wyborach w ciągu pięciu lat wyborcy chcieli położyć kres permanentnemu politycznemu kryzysowi. Radew wydaje się być właściwym człowiekiem. Korupcja jest w najbiedniejszym kraju UE dokuczliwym tematem. Radew jest pod tym względem, w przeciwieństwie do długoletniego premiera Bojko Borisowa, poza wszelkim podejrzeniem – podkreśla "Tageszeitung".

Słabość do Rosji, którą demonstrował także w kampanii wyborczej, też przyczyniła się do jego sukcesu. Jednoznaczne odrzucenie pomocy wojskowej dla Ukrainy oraz powtarzane bez ustanku ostrzeżenie przed wciągnięciem Bułgarii do wojny padło na podatny grunt – komentuje "Tageszeitung".