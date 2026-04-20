Czarne chmury nad von der Leyen. "Działania niezgodne z traktatami UE"

oprac. Piotr Kozłowski
wczoraj, 19:48
Ursula von der Leyen/PAP
Były szef Rady Europejskiej Charles Michel w nowym wywiadzie dla brukselskiego portalu Brussels Times skrytykował przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen za "superautorytarny styl zarządzania". Jego zdaniem, pod rządami niemieckiej polityczki KE działa niezgodnie z unijnymi traktatami.

Jak przypomniał Brussels Times, relacje między Michelem a von der Leyen były jednym z najczęściej omawianych tematów w brukselskim życiu politycznym.

Pogorszenie relacji Michela z von der Leyen

Oboje zostali mianowani na stanowiska na szczycie UE w lipcu 2019 roku i podczas pierwszych spotkań wydawali się przyjaźnie do siebie nastawieni.

Pojawiali się razem na konferencjach prasowych, gdy UE zmagała się z pandemią Covid-19 na początku 2020 roku. Jednak relacje szybko się pogorszyły, zwłaszcza podczas szczytu w lipcu 2020 roku, kiedy przywódcy UE uzgodnili pakiet pomocowy w związku z pandemią o wartości 750 mld euro.

Symbolicznym momentem ich złych relacji była afera "Sofagate", która wydarzyła się w kwietniu 2021 roku, kiedy oboje przebywali w Ankarze na szczycie z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Na nagraniu wideo z tego wydarzenia widać, jak są prowadzeni do sali, w której znajdują się tylko dwa duże fotele, z których jeden jest wyraźnie przeznaczony dla Erdogana.

Michel szybko zajął drugi, pozostawiając osłupiałą von der Leyen, która po chwili usiadła na sofie. Zamieszanie wokół incydentu stało się symbolem ich złych relacji, które sięgały znacznie głębiej, niż kwestia protokołu dotyczącego miejsc siedzących.

Działania von der Leyen niezgodne z traktatami UE?

Michel w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla Brussels Times oskarżył Komisję o polityczne wykorzystanie tego wydarzenia. Wszyscy wiedzą i widzieli, jak Komisja postanowiła wykorzystać ten incydent, aby spróbować zdobyć więcej władzy, więcej władzy instytucjonalnej i zaangażować się w sprawy, które nie leżą w zakresie jej odpowiedzialności – powiedział. Jak ocenił, Komisja próbuje rozszerzyć swoje wpływy na obszary zarezerwowane dla Rady Europejskiej – obronność i politykę zewnętrzną.

Dziś Komisja próbuje przejąć nad tym kontrolę. To niezgodne z traktatem – podkreślił.

Jak zauważył, jego propozycja regularnych spotkań koordynacyjnych w sprawach międzynarodowych, mających na celu zapewnienie, że UE będzie mówić jednym głosem była "systematycznie odrzucana przez von der Leyen".

"Superautorytarny styl zarządzania" von der Leyen

Mam własne zdanie na temat jej osobowości – powiedział i dodał, że nie zamierza "komentować jej osobowości". Po chwili jednak powiedział, że "nigdy wcześniej nie spotkał się z tak dużymi trudnościami we współpracy".

Były szef Rady Europejskiej skrytykował też von der Leyen za "superautorytarny styl zarządzania". Komisarze nie mają już (w Komisji Europejskiej PAP) absolutnie żadnej roli – dodał.

Według niego podstawowy problem polega na tym, że szefowa KE źle rozumie swoją rolę. W opinii Michela powinna zajmować się ochroną wspólnego rynku i rynków finansowych, ale nic konkretnego w tych sprawach nie zostało przez nią zrobione.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło: PAP
Powiązane
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Groźby USA wobec Kuby. Zdecydowana reakcja kanclerza Niemiec
Rosja Niemcy
Rosja grozi niemieckim firmom. Ambasador Moskwy na dywaniku w Berlinie
Kaja Kallas
UE oskarżona o podwójne standardy. Kaja Kallas: Pozwólcie, że wyjaśnię to jasno
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
Nowa Skoda Epiq
Nowa Skoda to trzęsienie ziemi. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
