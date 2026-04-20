Groźby USA wobec Kuby. Zdecydowana reakcja kanclerza Niemiec

Mimo wszystkich problemów, jakie Kuba ma wewnętrznie z komunistycznym reżimem, z tego kraju nie płynie zagrożenie dla państw trzecich. Dlatego nie widzę podstaw do ewentualnej interwencji zbrojnej – powiedział Friedrich Merz na wspólnej konferencji prasowej w Hanowerze z brazylijskim prezydentem Luizem Inacio Lulą da Silvą.

Kanclerz Niemiec: Nie chodzi o zaspokajanie wyobrażeń drugiej strony

Kanclerz zaapelował przy tym o rozwiązywanie konfliktów drogą dyplomatyczną.

Opowiedział się przeciwko "militarnej interwencji w innych państwach tylko dlatego, że dane systemy polityczne nie odpowiadają wyobrażeniom drugiej strony".

Groźby Donalda Trumpa wobec Kuby. USA podejmie działania zbrojne?

W ostatnich dniach prezydent USA Donald Trump zapowiadał możliwość rychłej interwencji militarnej wojsk amerykańskich na wyspie. W piątek ponownie oznajmił, że armia USA może "podjąć działania zbrojne" przeciwko reżimowi w Hawanie.

Napięcie między Waszyngtonem i Hawaną po pojmaniu Maduro

Napięcie między Waszyngtonem i Hawaną wzrosło po tym, gdy 3 stycznia wojska amerykańskie pojmały przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro, który był bliskim sojusznikiem kubańskich władz. Zatrzymanie go i osadzenie w amerykańskim areszcie oznaczało zakończenie dostaw wenezuelskiej ropy naftowej dla Kuby, co z kolei doprowadziło do poważnych niedoborów paliw oraz energii elektrycznej na wyspie.

Wspólne oświadczenie Brazylii, Hiszpanii i Meksyku

Przedstawiciele władz Brazylii, Hiszpanii i Meksyku wydali w sobotę wspólne oświadczenie, w którym domagają się m.in. poszanowania suwerenności Kuby oraz zapewniają, że będą dalej dostarczać pomoc mieszkańcom wyspy.