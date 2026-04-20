UE oskarżona o podwójne standardy. Kaja Kallas: Pozwólcie, że wyjaśnię to jasno

Kaja Kallas, która w poniedziałek po południu bierze w Brukseli udział w posiedzeniu Ad Hoc Liaison Committee (AHLC), czyli międzynarodowego komitetu koordynującego pomoc rozwojową dla Palestyńczyków, powiedziała przed spotkaniem na konferencji prasowej, że często słyszy oskarżenia o to, że UE stosuje podwójne standardy, ponieważ wspiera Ukrainę, a nie wspiera Palestyny.

Kaja Kallas: Podwójne standardy? Pozwólcie, że wyjaśnię to jasno

Pozwólcie, że wyjaśnię to jasno. Europa jest największym darczyńcą i głównym wsparciem dla Autonomii Palestyńskiej. Europejskie misje w terenie wspierają palestyńską policję, wymiar sprawiedliwości, zarządzanie i ochronę granic. Nie tracimy z oczy Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu – powiedziała.

Estońska polityczka poinformowała, że AHLC skoncentruje się w poniedziałek na kolejnych krokach, mających na celu wsparcie Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu.

Kaja Kallas: Odbudowa Strefy Gazy będzie kosztować 71 mld dolarów

Kallas przyznała, że w kwestii rozwiązania dwupaństwowego między Palestyną i Izraelem niewiele się zmieniło. Szefowa unijnej dyplomacji dodała, że według najnowszej oceny szkód i potrzeb dla Strefy Gazy, udostępnionej w poniedziałek przez Bank Światowy, odbudowa Strefy Gazy będzie kosztować co najmniej 71 mld dolarów.

Pracowaliśmy nad tą oceną przez cztery miesiące wraz z Bankiem Światowym i ONZ – powiedziała Kallas, dodając, że to pokazuje ogrom zadania, jakim jest odbudowa Strefy Gazy.

Kaja Kallas: Warto sprawdzić, czy będzie nowe podejście

Zapytana o to, czy UE zamierza nałożyć sankcje na agresywnych osadników izraelskich, Kallas przyznała, że decyzja musi zostać podjęta jednomyślnie, a jak dotąd 26 państw członkowskich chciało wprowadzić sankcje, a jedno je blokowało. Teraz w tym kraju odbyły się wybory i będzie nowy rząd. Uważam, że warto sprawdzić, czy będzie miał nowe podejście – zasugerowała Kallas.