Oficjalne stanowisko Niemiec ws. propozycji Putina. Oświadczenie MSZ

Krichbaum ocenił w Brukseli, że ze względu na swoją przeszłość 82-letni Schroeder nie może występować jako "neutralny i uczciwy pośrednik". Był i nadal jest pod silnym wpływem Putina - podkreślił wysokiej rangi niemiecki urzędnik. Jak dodał, "przyjaźnie nie pomagają w postrzeganiu danej osoby jako bezstronnego mediatora".

Propozycja Putina

Putin powiedział w sobotę, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Na pytanie o to, czy jest gotów podjąć negocjacje z Europą, odparł, że preferowanym przez niego mediatorem w takich rozmowach powinien być Schroeder.

Schroeder pełnił funkcję kanclerza Niemiec w latach 1998–2005. Jako szef rządu był jednym z głównych orędowników budowy gazociągu Nord Stream 1, zapewniającego dostawy rosyjskiego gazu bezpośrednio do Niemiec, z pominięciem państw tranzytowych. Za swoje zaangażowanie w projekt zyskał przydomek "Gas-Gerd". Socjaldemokrata do dziś broni tej inwestycji, argumentując że zapewniała ona konkurencyjne ceny energii i pozwalała ograniczyć wpływ USA na niemiecką politykę energetyczną.

Bliskie relacje z Rosjanami i Putinem

Po odejściu z urzędu związał się z rosyjskim sektorem energetycznym, współpracując m.in. z Nord Stream AG, Rosnieftem i Gazpromem. Kierował radami nadzorczymi Nord Stream AG i Rosnieftu. Po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę w 2022 r. zrezygnował z części, choć nie ze wszystkich funkcji oraz wstrzymał planowane objęcie stanowiska we władzach Gazpromu.

Schroeder od lat utrzymuje bliskie relacje z Rosjanami i Putinem. Wraz ze swoją czwartą żoną Doris Koepf (para rozwiodła się w 2018 r.) adoptował dwoje dzieci z Petersburga - pierwsze w 2004 r., drugie dwa lata później.

Manipulacja ze strony Putina

Niemiecka prasa uznała rosyjską propozycję, aby były socjaldemokratyczny kanclerz został pośrednikiem między Rosją a Ukrainą, za manipulację ze strony Putina, mającą odwrócić uwagę od niepowodzeń na froncie. Schroeder jest "człowiekiem Putina" – pisała "Frankfurter Allgemeine Zeitung"

"Der Spiegel: informował, że niemiecka koalicja rządowa dyskutowała podczas weekendu o innym niż Schroeder kandydacie na rozjemcę. Według gazety chodzi o prezydenta Niemiec, a w latach 2005-09 i 2013-17 szefa MSZ, Franka-Waltera Steinmeiera.