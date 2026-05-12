Jak Ziobro znalazł się w Stanach Zjednoczonych? Departament Stanu USA odmawia wyjaśnień

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 06:30
Zbigniew Ziobro zmienił adres pobytu. Opuścił Węgry i teraz przebywa za oceanem. Jak się tam dostał? Departament Stanu USA odmówił w wyjaśnienia, w jakim trybie do Stanów Zjednoczonych przybył były minister sprawiedliwości. Amerykanie powołali się na poufność danych dotyczących wydawanych wiz.

Departament Stanu nie komentuje decyzji dotyczących wiz

Jak powiedział rzecznik resortu dyplomacji, nie może udzielić informacji w sprawie wjazdu Ziobry do USA, "z uwagi na poufność danych wizowych nie mamy żadnych informacji w tej sprawie". Stany Zjednoczone i Polskę łączą bliskie więzi polityczne, gospodarcze i społeczne, zakorzenione w wielowiekowej przyjaźni między naszymi narodami i rządami - dodał.

Ziobro w USA mieszka u Adamka? Były pięściarz wyjaśnił sytuację
Departament Stanu z reguły nie komentuje publicznie decyzji dotyczących wiz, choć w przeszłości zdarzały się wyjątki, jak w przypadku unieważnienia wiz dla niektórych propalestyńskich aktywistów, a także krewnych urzędników irańskiego reżimu.

MSZ zwróci się z pytaniami do Amerykanów

Ministerstwo Bezpieczeństwa Krajowego i Biały Dom nie odpowiedziały dotąd na pytania w sprawie Ziobry. W poniedziałek rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że resort dyplomacji zwróci się do USA i Węgier z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w Stanach Zjednoczonych. Zapytamy między innymi o to, jakie dokumenty umożliwiły mu przekroczenie granic i dały tytuł wjazdu do USA po unieważnieniu jego paszportów - powiedział Wewiór.

Ziobro miał unieważniony paszport

Ziobro, któremu prokuratura zarzuca m.in., że jako szef MS kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym, przebywał wcześniej w Węgrzech, gdzie otrzymał ochronę międzynarodową. W ubiegłym roku polskie władze unieważniły mu paszporty.

