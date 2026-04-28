Ukraina buduje potężną tarczę. Linia obrony jest widoczna z kosmosu

Ukraińskie wojska inżynieryjne realizują projekt na niespotykaną dotąd skalę. Nowa linia obrony łączy północne krańce Zbiornika Kijowskiego z miastem Sumy. To pas umocnień o długości około 300 kilometrów w linii prostej. Gen. Wasyl Syrotenko podkreśla, że armia zaangażowała ogromne siły i środki, aby ukończyć prace w jak najkrótszym czasie. Efekty są tak spektakularne, że strukturę umocnień można już dostrzec na zdjęciach satelitarnych.

Betonowe piramidy i rowy przeciwczołgowe

Inżynierowie stawiają na sprawdzone i skuteczne metody blokowania przeciwnika. Wielowarstwowa ochrona składa się z trzech głównych elementów:

Betonowe piramidy (tzw. zęby smoka): Bloki utrudniają przejazd czołgów i transporterów opancerzonych.

Rowy przeciwczołgowe: Głębokie wykopy uniemożliwiają szybki rajd ciężkiego sprzętu.

Ogrodzenia z drutów kolczastych: Bariery te spowalniają piechotę i utrudniają infiltrację terenu.

Fortyfikacje skrojone pod drony

Nowoczesna linia obrony to nie tylko beton. Gen. Syrotenko wyjaśnia, że projektanci stworzyli warunki idealne dla wojny nowej generacji. Umocnienia zapewniają ukraińskim wojskom pole manewru, ale ich głównym zadaniem jest wsparcie jednostek bezzałogowych. Fortyfikacje tworzą bezpieczną bazę dla operatorów dronów, na których spoczywa dziś główny ciężar atakowania rosyjskich oddziałów.

Budowa umocnień w regionie Sum ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa stolicy. Ukraina tworzy stabilną barierę, która ma zniechęcić Rosję do ponownego ataku z kierunku północno-wschodniego.