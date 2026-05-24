Dziennik Gazeta Prawana logo

Rajd Corvettą nad Morskie Oko. Ukrainiec z 5-letnim zakazem wjazdu do Polski?

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 13:16
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Tatry, Park Narodowy, Morskie Oko
Rajd Corvettą nad Morskie Oko. Ukrainiec z 5-letnim zakazem wjazdu do Polski?/Shutterstock
Jak ustaliła PAP w źródle zbliżonym do służb, ukraiński influencer, który wjechał sportową Corvettą nad Morskie Oko, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na pięć lat.

Rzecznik Karpackiego Oddziału Straży Granicznej mjr Bogumił Strojny poinformował, że w przypadku cudzoziemców naruszających prawo możliwe jest skierowanie wniosku o zobowiązanie do opuszczenia kraju lub wydalenie z Polski.

Na ogół odbywa się to w ten sposób, że jeżeli policja ujawni cudzoziemca, który notorycznie narusza prawo, występuje z wnioskiem do Straży Granicznej o zobowiązaniu do opuszczenia kraju albo o wydaleniu go z kraju – dobrowolnym lub pod konwojem. Wszystko zależy od okoliczności i tego, czy cudzoziemiec daje rękojmię, że sam opuści kraj. Jeżeli nie ma takiej pewności, jest odstawiany pod konwojem do granicy – powiedział mjr Strojny.

Wniosek o zakaz wjazdu do strefy Schengen

Jak dodał, jeśli wniosek trafia do Urzędu do Spraw Cudzoziemców, decyzja może zostać wydana niezwłocznie, nawet tego samego dnia. W tym przypadku decyzja miałaby jednak charakter formalny, ponieważ według ustaleń cudzoziemca nie ma już na terytorium Polski – wrócił on na Ukrainę.

Według Straży Granicznej ewentualna decyzja oznaczałaby dla Ukraińca zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz krajów strefy Schengen przez pięć lat. Z takim wnioskiem policja wystąpiła do Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Informacja o zakazie zostałaby odnotowana w systemach granicznych, co uniemożliwiłoby mu ponowny wjazd do Polski – wyjaśnił rzecznik.

Tatry całkowicie zamknięte dla turystów. Bezprecedensowa decyzja TPN
Tatry całkowicie zamknięte dla turystów. Bezprecedensowa decyzja TPN

Sprawa nadal jest wyjaśniana. Policja prowadzi czynności mające na celu zgromadzenie dodatkowych dowodów przeciwko obywatelowi Ukrainy, zabezpieczany jest również monitoring. Materiały dotyczące naruszenia przepisów ochrony przyrody przygotowuje także straż Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN).

Donald Tusk o rajdzie influencera

W sobotę do sprawy odniósł się premier Donald Tusk, który poinformował, że zwrócił się do MSWiA o pilne ustalenie wszystkich okoliczności przejazdu Ukraińca drogą do Morskiego Oka oraz o wyciągnięcie surowych konsekwencji.

Rajd ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka budzi zrozumiałe oburzenie. Zwróciłem się do MSWiA o pilne ustalenie wszystkich szczegółów tego zdarzenia i wyciągnięcie surowych konsekwencji – napisał premier na platformie X.

Sprawę skomentował również minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Zapowiedział, że obywatel Ukrainy zostanie wpisany na listę osób niepożądanych w Polsce.

Sprawca rajdu nad Morskie Oko zostanie rozliczony. W związku z naruszeniem porządku publicznego na wniosek policji trafi na listę osób niepożądanych z zakazem wjazdu na teren RP na pięć lat – poinformował szef MSWiA we wpisie na X.

Minister dodał, że "łamanie prawa zawsze spotka się z ostrą reakcją”.

Ukraiński influencer wjechał sportową Corvettą nad Morskie Oko, pokonując ponad 8 km trasy objętej zakazem ruchu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Policja ukarała go mandatem 100 zł i ośmioma punktami karnymi, choć taryfikator za takie wykroczenie przewiduje karę do 5 tys. zł. Jak podała policja, mężczyzna miał wprowadzić funkcjonariuszy w błąd, twierdząc, że jedynie wjechał za szlaban i zawrócił. Policjanci dali mu wiarę i zastosowali niższy mandat. Szlaban zagradzający wjazd na trakt jest obecnie zdemontowany, ponieważ trwa remont drogi.

Dyrektor TPN Szymon Ziobrowski poinformował, że Ukrainiec zostanie także ukarany za naruszenie przepisów obowiązujących na terenie parku narodowego.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: influencerMorskie Okochevrolet corvette
Powiązane
Marcin Kierwiński
Rajd influencera nad Morskie Oko zakończy się surową karą. Jest decyzja MSWiA
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRajd Corvettą nad Morskie Oko. Ukrainiec z 5-letnim zakazem wjazdu do Polski? »
Zobacz
|
Badanie techniczne samochodu w 2026
Koniec takich badań technicznych w 2026. Będzie drożej, oto nowe kwoty
24.05.2026 r. to niedziela handlowa czy nie - gdzie można zrobić pilne albo duże zakupy
Niedziela handlowa 24.05.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 24 maja czy tylko Żabka?
Nowa Skoda Superb Sportline 2.0 TSI 265 KM 4x4
Nowa Skoda królową długich tras. Czeska rakieta 2.0 TSI hitem w Polsce
Miedziano-czerwona elektryczna Toyota C-HR+ pokryta kroplami deszczu, zaparkowana na brukowanym podjeździe. Widoczny pas przedni nowoczesnego SUV-a z logo Toyoty i wąskimi reflektorami LED
Polacy kupują 397 aut dziennie. Nowa Toyota ośmiesza cenniki konkurencji
Stacja paliw Orlen - ceny 24.05.2026
Zostało tylko 8 dni. Po 31 maja benzyna po 8 zł? Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach
Nauczycielom zostały tylko 2 dni na zgłoszenie. Prace rozpoczną się 1 lutego
Nauczyciele pozbawieni wynagrodzenia w wakacje. Ministerstwo informuje o skali problemu
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj