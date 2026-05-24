Dziennik Gazeta Prawana logo

MSWiA o kulisach prowokacji w Gdańsku. "W lokalu nikt nie przebywał"

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 12:36
[aktualizacja dzisiaj, 12:42]
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
57. posiedzenie Sejmu X kadencji - dzie? 3
MSWiA o kulisach prowokacji w Gdańsku. Służby weszły do bliskich prezydenta. "W lokalu nikt nie przebywał"/East News
"Sprawcy fałszywych zgłoszeń o pożarach nie pozostaną bezkarni" - zapewnił w niedzielę wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Podkreślił, że tylko w tym roku służby otrzymały ok. 1,2 tys. zgłoszeń, z czego 80 proc. z nich faktyczne dotyczyło zagrożenia dla ludzi.

W niedzielę odbyła się odprawa premiera Donalda Tuska z udziałem ministrów i przedstawicieli służb. Spotkanie zwołano po tym, jak w sobotę wieczorem służby, po fałszywym alarmie, siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku, należącego do członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego.

Wiceminister w MSWiA Czesław Mroczek na briefingu prasowym po zakończonej odprawie poinformował, że przedstawiciele resortu oświadczyli, że sprawcy tych zdarzeń nie pozostaną bezkarni. Przekazali też premierowi informacje o działaniach podjętych przez służby w tej sprawie.

Duży pożar w Gorzowie Wlkp. Ogromne kłęby dymu nad miastem
Duży pożar w Gorzowie Wlkp. Ogromne kłęby dymu nad miastem

Zgłoszenie dotyczyło pożaru i zagrożenia życia dzieci

To zgłoszenie otrzymały trzy służby; Państwowy System Ratownictwa Medycznego, Straż Pożarna i Policja. Wszystkie trzy służby zadysponowały swoje siły na miejsce - wskazał. Wyjaśnił, że zgłoszenie to dotyczyło pożaru i zagrożenia życia dzieci w lokalu.

Mroczek poinformował, że 15 minut później wpłynęło drugie zgłoszenie – o zatrzymaniu krążenia u dzieci mających znajdować się w lokalu. Wtedy kierujący akcją podjął decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. Okazało się, że w lokalu nikt nie przebywa i w tym momencie akcja została zakończona - dodał.

Ponad tysiąc zgłoszeń

Otrzymujemy takich zgłoszeń o zagrożeniu życia bądź zdrowia ludzi wiele; w tym roku to jest ponad blisko 1,2 tys. zgłoszeń, z czego w 80 proc. dotarliśmy do ludzi, którzy byli w zagrożeniu zdrowia i życia - poinformował Mroczek.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Karol NawrockiprowokacjaCzesław Mroczek
Powiązane
Karol Nawrocki
Służby wyważyły drzwi w domu prezydenta. Jest reakcja Tuska
Czesław Mroczek
Echa tupolewizmu. Czesław Mroczek, były szef MON: Nie ma czegoś takiego jak cywilna instrukcja HEAD
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMSWiA o kulisach prowokacji w Gdańsku. "W lokalu nikt nie przebywał" »
Zobacz
|
Tankowanie paliwa na stacji Orlen
Od dziś na tych stacjach wielka obniżka cen. Benzyna 95 ostro tanieje. Mamy najnowsze zestawienie
24.05.2026 r. to niedziela handlowa czy nie - gdzie można zrobić pilne albo duże zakupy
Niedziela handlowa 24.05.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 24 maja czy tylko Żabka?
Nowa Skoda Superb Sportline 2.0 TSI 265 KM 4x4
Nowa Skoda królową długich tras. Czeska rakieta 2.0 TSI hitem w Polsce
Miedziano-czerwona elektryczna Toyota C-HR+ pokryta kroplami deszczu, zaparkowana na brukowanym podjeździe. Widoczny pas przedni nowoczesnego SUV-a z logo Toyoty i wąskimi reflektorami LED
Polacy kupują 397 aut dziennie. Nowa Toyota ośmiesza cenniki konkurencji
Zbliżenie na wskaźnik poziomu paliwa w samochodzie, ze wskazówką na poziomie pustego baku (E) i świecącą się pomarańczową kontrolką rezerwy.
Mechanik zdradził mi, ile paliwa trzeba mieć w baku. Ta zasada zawsze się sprawdza
Nauczycielom zostały tylko 2 dni na zgłoszenie. Prace rozpoczną się 1 lutego
Nauczyciele pozbawieni wynagrodzenia w wakacje. Ministerstwo informuje o skali problemu
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj