Służby wyważyły drzwi w domu rodzinnym prezydenta

Do zdarzenia doszło w sobotę, 23 maja. Służby wyważyły drzwi i weszły do rodzinnego domu Karola Nawrockiego, który znajduje się w Gdańsku. Okazuje się, że interwencja była wynikiem alarmu o rzekomym pożarze w gdańskiej nieruchomości, która należy do rodziny prezydenta.

Z racji tego, że nikt nie odpowiadał, gdy strażacy przybyli na miejsce, podjęto decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. W środku nie znaleziono żadnego zagrożenia ani nieprzytomnej osoby. To potwierdziło, że był to kolejny fałszywy alarm, zgłoszony na numer 112.

"Rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować"

Zdarzenie potwierdził i napisał o niej rzecznik prezydenta. "Dziś doszło do kolejnego fałszywego zgłoszenia przez numer 112. Tym razem dotyczyło to rodzinnego domu Prezydenta RP w Gdańsku. Służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Od kilkunastu dni służby są paraliżowane przez fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy oraz osoby publiczne związane z prawicą" - czytamy.

Zwrócił uwagę, że atakowane są osoby publiczne, ale za chwilę może to zdarzyć się każdemu. "Przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. Dziś atakowane są osoby znane publicznie, za chwile to zagrożenie może dopaść każdego. Dlatego potrzeba zdecydowanej reakcji. Wszystkie te przypadki muszą zostać wyjaśnione" - napisał Rafał Leśkiewicz.

"W ostatni poniedziałek interwencję w tej sprawie podjął szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Minister Bartosz Grodecki. Jeszcze dziś w trybie pilnym w imieniu Prezydenta RP Szef Gabinetu Prezydenta Minister Paweł Szefernaker spotka się z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcinem Kierwińskim" - dodał rzecznik prezydenta.

Donald Tusk pisze o prowokacji. Będzie pilna odprawa rządu

Na skandaliczne zdarzenie zareagował również Donald Tusk. Potwierdził, że doszło do prowokacji. Na niedzielę, 24 maja zapowiedział pilną odprawę rządu. "Kolejna telefoniczna prowokacja! Tym razem straż pożarna otrzymała informację o pożarze w gdańskim mieszkaniu rodzinnym Prezydenta Nawrockiego. Jestem w stałym kontakcie z ministrami i służbami, przekazałem także wyrazy solidarności Prezydentowi. Na jutro rano zwołałem odprawę Rządu. Działania prowokatorów są wymierzone w bezpieczeństwo państwa. W nas wszystkich. Użyjemy wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje" - napisał na X premier Donald Tusk.