Dziennik Gazeta Prawana logo

Służby wyważyły drzwi w domu prezydenta. Jest reakcja Tuska

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaMarta Kawczyńska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 23:24
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Karol Nawrocki
Służby wyważyły drzwi w domu Karola Nawrockiego. O wszystkim poinformował rzecznik prezydenta/Agencja Gazeta
Do zdarzenia doszło w domu rodzinnym Karola Nawrockiego, który znajduje się w Gdańsku. O wszystkim poinformował rzecznik prezydenta. Co dokładnie się stało? Dlaczego do tego doszło?

Służby wyważyły drzwi w domu rodzinnym prezydenta

Do zdarzenia doszło w sobotę, 23 maja. Służby wyważyły drzwi i weszły do rodzinnego domu Karola Nawrockiego, który znajduje się w Gdańsku. Okazuje się, że interwencja była wynikiem alarmu o rzekomym pożarze w gdańskiej nieruchomości, która należy do rodziny prezydenta.

Premier Tusk podziękował prezydentowi Nawrockiemu. "To dobra wiadomość dla Polski"
Premier Tusk podziękował prezydentowi Nawrockiemu. "To dobra wiadomość dla Polski"

Z racji tego, że nikt nie odpowiadał, gdy strażacy przybyli na miejsce, podjęto decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. W środku nie znaleziono żadnego zagrożenia ani nieprzytomnej osoby. To potwierdziło, że był to kolejny fałszywy alarm, zgłoszony na numer 112.

"Rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować"

Zdarzenie potwierdził i napisał o niej rzecznik prezydenta. "Dziś doszło do kolejnego fałszywego zgłoszenia przez numer 112. Tym razem dotyczyło to rodzinnego domu Prezydenta RP w Gdańsku. Służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Od kilkunastu dni służby są paraliżowane przez fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy oraz osoby publiczne związane z prawicą" - czytamy.

Zwrócił uwagę, że atakowane są osoby publiczne, ale za chwilę może to zdarzyć się każdemu. "Przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. Dziś atakowane są osoby znane publicznie, za chwile to zagrożenie może dopaść każdego. Dlatego potrzeba zdecydowanej reakcji. Wszystkie te przypadki muszą zostać wyjaśnione" - napisał Rafał Leśkiewicz.

"W ostatni poniedziałek interwencję w tej sprawie podjął szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Minister Bartosz Grodecki. Jeszcze dziś w trybie pilnym w imieniu Prezydenta RP Szef Gabinetu Prezydenta Minister Paweł Szefernaker spotka się z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcinem Kierwińskim" - dodał rzecznik prezydenta.

Donald Tusk pisze o prowokacji. Będzie pilna odprawa rządu

Na skandaliczne zdarzenie zareagował również Donald Tusk. Potwierdził, że doszło do prowokacji. Na niedzielę, 24 maja zapowiedział pilną odprawę rządu. "Kolejna telefoniczna prowokacja! Tym razem straż pożarna otrzymała informację o pożarze w gdańskim mieszkaniu rodzinnym Prezydenta Nawrockiego. Jestem w stałym kontakcie z ministrami i służbami, przekazałem także wyrazy solidarności Prezydentowi. Na jutro rano zwołałem odprawę Rządu. Działania prowokatorów są wymierzone w bezpieczeństwo państwa. W nas wszystkich. Użyjemy wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje" - napisał na X premier Donald Tusk.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Donald TuskKarol Nawrockisłużbyprowokacja
Powiązane
Karol Nawrocki
Mocne słowa z zagranicy. "Nawrocki jest jednym z niewielu przywódców, którzy nadal popierają Trumpa"
Peter Magyar
Magyar o Tusku i poparciu Nawrockiego dla Orbana. Nie owijał w bawełnę
Cooling and refrigeration rules come under review
Trump ogłosił decyzję ws. Polski. Wspomniał o Nawrockim i 5 tys. żołnierzy
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSłużby wyważyły drzwi w domu prezydenta. Jest reakcja Tuska »
Zobacz
|
Nowoczesne wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił MG, Omodę, Jaecoo, BYD i Chery. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
XPENG P7+
2778 aut sprzedali w 10 minut. Oto najładniejszy samochód świata
24.05.2026 r. to niedziela handlowa czy nie - gdzie można zrobić pilne albo duże zakupy
Niedziela handlowa 24.05.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 24 maja czy tylko Żabka?
Producent czekolady ogłasza upadłość
Znany producent czekolady bankrutuje. Produkowali luksusowe słodycze od lat 70
samolot
Wszystkie loty odwołane. Brytyjska linia lotnicza ogłasza upadłość
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj