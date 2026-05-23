Agnieszka Chylińska na polskiej scenie rockowej i popowej obecna jest od 1994 roku. Swoją karierę zaczynała z zespołem O.N.A., potem zdecydowała się na solowe występy.

Agnieszka Chylińska świętuje 50. urodziny

To laureatka czterech Eska Music Awards, dwóch Superjedynek, Bursztynowego Słowika i Złotej Telekamery. W styczniu 2002 nagrodzona Paszportem "Polityki" za "drapieżny głos, który jest najlepszym instrumentem zespołu O.N.A., za teksty piosenek i niebywałą energię na scenie".

Od kilku lat można ją również oglądać jako jurorkę w programie "Mam Talent!". Piosenkarka właśnie świętuje swoje 50. urodziny. Z tej okazji odbędzie się urodzinowy koncert.

Kiedy i gdzie urodzinowy koncert Agnieszki Chylińskiej?

Agnieszka Chylińska wystąpi w sobotę, 23 maja w Atlas Arenie w Łodzi. Ten jedyny w swoim rodzaju wieczór będzie do zobaczenia nie tylko na żywo przed publicznością zgromadzoną w łódzkiej arenie, ale również na antenie TVN. Transmisja rozpocznie się o godz. 19.45.

Ktoś mi kiedyś powiedział, że prawdziwe życie zaczyna się po 50-tce. Coś w tym jest. Nigdy wcześniej nie czułam się tak dobrze. Myślałam, że zapał, wiara w ludzi i w sens mojego bycia na scenie z czasem wyblaknie. Chcę Wam z pełną uczciwością powiedzieć, że tak nie jest. Niech dowodem na to będzie zaproszenie na mój urodzinowy koncert. Nie mogłam sobie wymarzyć lepszej scenerii. Wy i ja. Impreza mojego życia i goście, których z ogromnym poczuciem szczęścia i zachwytu zaprosiłam, by świętowali ze mną moją 50-tkę. Zapraszam wszystkich, którzy życzą i sobie, i mnie wszystkiego najlepszego. Będziecie mile, mile widziani! - mówi na temat swoich 50. urodzin Agnieszka Chylińska.

Nie tylko TVN uczci urodziny Agnieszki Chylińskiej. Polsat również o godz. 19:35 wyemituje archiwalny koncert piosenkarki.

Jakie piosenki śpiewa Agnieszka Chylińska?

Piosenkarka do 2003 śpiewała w zespole O.N.A., którego muzyka klasyfikowana jest jako pop-rock, hard rock i heavy metal. Po odejściu z grupy, rozpoczęła solową karierę. Jej pierwszy, solowy album zatytułowany był "Modern Rocking". Na swoim koncie Chylińska ma m.in. takie piosenki jak:

"Królowa łez"

"Nie mogę Cię zapomnieć"

"Wybaczam Ci"

"Kiedyś do Ciebie wrócę"

"Ja Ci wszystko dam".

Prywatnie Agnieszka Chylińska jest mamą trójki dzieci. Syna Ryszarda oraz córek Estery i Krystyny. Piosenkarka chroni ich prywatność, ale otwarcie przyznaje, że dwoje z jej pociech to dzieci ze spektrum autyzmu.