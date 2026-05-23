Polsat Hit Festiwal 2026. Kto wystąpi? O której emisja?

Marta KawczyńskaMarta Kawczyńska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 13:39
Polsat Hit Festiwal otwiera sezon na festiwale. Podobnie, jak rok temu, tak i w tym impreza odbędzie się w Sopocie. Potrwa od piątku, 22 maja do niedzieli, 24 maja. Kto i kiedy wystąpi podczas Polsat Hit Festiwal 2026? O której i gdzie oglądać transmisje koncertów?

Polsat Hit Festiwal 2026 jak co roku wrócił do Opery Leśnej. Jak co roku impreza odbywa się pod koniec maja. Organizatorem jest Polsat. Festiwal w Sopocie potrwa aż trzy dni. Rozpocznie się w piątek, 22 maja a zakończy w niedzielę, 24 maja br.

Podczas trzech dni festiwalu widzowie zgromadzeni w Operze Leśnej i przed telewizorami mogą spodziewać się występów znanych polskich gwiazd. Nie zabraknie jubileuszu oraz koncertów specjalnych. Kto wystąpi podczas trzech dni Polsat Hit Festiwal 2026? Jakie gwiazdy pojawią się na scenie? O której rozpoczną się koncerty? Wszystkie będzie można oglądać na głównej antenie Polsatu.

Polsat Hit Festiwal 2026. Pierwszy dzień. Kto wystąpi?

Pierwszy dzień Polsat Hit Festiwal 2026 to aż trzy koncerty. Widzowie i publiczność w Operze Leśnej w Sopocie usłyszą największe radiowe hity tego roku. Swoje jubileusze będą świętować zespoły Enej oraz Kombi. Nie zabraknie też koncertu wspomnieniowe. To już pięć lat bez wielkiej gwiazdy polskiej sceny, czyli Krzysztofa Krawczyka.

Oto szczegółowy program pierwszego dnia Polsat Hit Festiwal 2026.

19:55 Polsat Hit Festiwal – Radiowy Hit Roku (część 1)

  • Oskar Cyms (otwarcie koncertu) - Artysta Roku 2025
  • Dawid Kwiatkowski
  • Kayah
  • Roxie Węgiel
  • Kasia Sienkiewicz
  • Wiktor Dyduła
  • Pszona

20:45 – Radiowy Hit Roku (część 2) + jubileusze Kombii oraz Enej

  • Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk
  • goście m.in. Ralph Kaminski, Roxie Węgiel

22:25 – Koncert "Krzysztof Krawczyk. To już 5 lat"

  • Edyta Górniak
  • Natalia Szroeder
  • Ania Dąbrowska
  • Andrzej Smolik
  • Maciej Maleńczuk
  • Andrzej Piaseczny
  • Sławek Uniatowski

Polsat Hit Festiwal 2026. Drugi dzień. Kto wystąpi?

Drugi dzień Sopot Hit Festiwal 2026 to dwa koncerty. W pierwszym widzowie usłyszą największe przeboje, które towarzyszą nam chociażby na imprezach i prywatkach. Drugi koncert to ten, w którym współcześni wokaliści zaśpiewają utwory legend sceny muzycznej. Nie zabraknie piosenek Grzegorza Ciechowskiego, Danuty Rinn, czy Kory.

Oto dokładny program drugiego dnia Sopot Hit Festiwal 2026.

19:55 – koncert "Gdzie się podziały tamte prywatki"

  • Wilki
  • Ich Troje
  • Tatiana Okupnik
  • Happysad
  • Mezo
  • Liber
  • Wanda i Banda
  • Piersi
  • Ewelina Lisowska

20:55 i 23:00 (dwie części) – koncert "Zostawili nam piosenki"

  • Julia Wieniawa
  • Piotr Rogucki
  • Wiktor Waligóra
  • Michał Szpak

Polsat Hit Festiwal 2026. Trzeci dzień. Kto wystąpi?

Trzeci dzień Polsat Hit Festiwal 2026, czyli ostatni dzień festiwalu to występy kabaretów. Na scenie w Operze Leśnej zaprezentują się znani i lubiani.

19:55 "Sopocki hit kabaretowy. Tu i teraz"

  • Kabaret Ani Mru-Mru
  • Kabaret Młodych Panów
  • Kabaret Moralnego Niepokoju
  • Kabaret Smile
  • Kabaret K2
  • Kabaret Czesuaf
  • Kabaret Zdolni i Skromni
  • Jerzy Kryszak
