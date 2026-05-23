Tragedia w Krakowie, znaleziono ciało w Lesie Wolskim. Prawdopodobnie to zaginiona 12-latka

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 13:39
Wstrząsające odkrycie w Krakowie. Służby odnalazły ciało w Lesie Wolskim/Shutterstock
Krakowscy strażnicy miejscy odnaleźli ciało młodej kobiety w trudnodostępnym terenie Lasu Wolskiego. Policja prowadzi czynności identyfikacyjne, jednak rysopis oraz ubiór znalezionej osoby odpowiadają zaginionej w czwartek 12-letniej Eli. Wstępne oględziny wskazują, że do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. Na miejscu pracują śledczy pod nadzorem prokuratury.

W sobotę, około godziny 11:20, krakowscy strażnicy miejscy natrafili na zwłoki podczas prowadzonych od czwartku poszukiwań 12-letniej Elżbiety. Ciało spoczywało w trudnodostępnym terenie Lasu Wolskiego. Rzeczniczka małopolskiej policji, Katarzyna Cisło, poinformowała RMF FM, że wygląd i ubiór znalezionej osoby pokrywają się z opisem zaginionej dziewczynki, choć proces identyfikacji wciąż trwa.

Wstępne ustalenia śledczych

Na miejscu znalezienia ciała pracują policjanci oraz prokurator. Funkcjonariusze przeprowadzili już wstępne oględziny. Według pierwszych ustaleń, nic nie wskazuje na udział osób trzecich w zdarzeniu. Dokładną przyczynę zgonu poznamy prawdopodobnie dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok.

Zaginięcie 12-latki

12-letnia Ela zniknęła w czwartek. Tego dnia dziewczynka spotkała się ze znajomymi, po czym ślad po niej zaginął. 12-latka nie wróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z rodziną, co wywołało natychmiastową akcję poszukiwawczą prowadzoną przez krakowskie służby na szeroką skalę.

Źródło RMF FM
Tematy: zaginięcieKrakówzwłoki12-latka
