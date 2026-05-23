Nietypowe zjawisko we Francji. "Nigdy tak nie było w maju"

oprac. Olga SkórkoOlga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
44 minut temu
Upały we Francji
Ekstremalne upały we Francji. Majowe temperatury biją historyczne rekordy/Shutterstock
Francja zmaga się z nietypową i intensywną falą upałów, która dotarła nad kraj w połowie maja. W większości regionów temperatury przekroczą 30 stopni Celsjusza, co oznacza wartości o 15 stopni wyższe od średniej dla tej pory roku. Na południowym zachodzie termometry wskażą nawet 35 stopni. Eksperci alarmują, że wskaźniki temperatury biją majowe rekordy, a zjawisko to bezpośrednio wiążą ze zmianami klimatu.

Francuzi przeżywają nagłe przejście od chłodniejszych dni do ekstremalnego gorąca. W ciągu zaledwie kilku dni temperatura w kraju wzrosła o 15 stopni Celsjusza. Upały rozpoczęły się w piątek, a eksperci spodziewają się ich apogeum w najbliższy poniedziałek i wtorek. Gorące powietrze obejmie głównie zachodnią część kraju, w tym regiony nad Atlantykiem. W Nantes synoptycy prognozują 35 stopni, w La Rochelle 34 stopnie, a w Breście 32 stopnie.

Historyczne rekordy w maju

Dziennik "Le Monde" wskazuje na wyjątkowy charakter obecnej aury. Wskaźnik średnich temperatur dziennych i nocnych w 30 stacjach meteorologicznych przekroczy 24 stopnie. To pierwszy przypadek w historii pomiarów, gdy maj osiąga tak wysokie wartości. Poprzedni rekord z 2017 roku wynosił 22,9 stopnia. Już w piątek w miejscowościach Capbreton i Belin-Beliet na południowym zachodzie kraju temperatura przebiła barierę 35 stopni, co potwierdza skalę tego zjawiska.

Eksperci: To wynik zmian klimatu

Meteorolodzy nie mają wątpliwości, że obecna sytuacja to efekt ocieplenia klimatu. Patrick Galois, specjalista w dziedzinie meteorologii, podkreśla w rozmowie z "Le Monde", że tak intensywny, przedwczesny i trwały epizod ciepła nigdy wcześniej nie wystąpił w maju. Wysokie temperatury mają utrzymać się co najmniej do połowy przyszłego tygodnia. Mieszkańcy Francji muszą przygotować się na trudne warunki, a służby monitorują zagrożenia związane z gwałtownym ociepleniem.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: pogodaFrancjaupał
