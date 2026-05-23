Trwają poszukiwania 12-letniej dziewczynki w Krakowie. Dramatyczny apel matki

Trwają poszukiwania zaginionej 12-letniej Elżbiety Wojtackiej. Do tej pory koncentrowały się na Lasku Wolskim, gdzie znajduje się krakowskie zoo. Stamtąd pochodzi ostatni sygnał o miejscu przebywania 12-latki. Dziewczynka po spotkaniu ze znajomymi miała wsiąść do autobusu i wysiąść na przystanku w rejonie Lasu Wolskiego przy zoo.

Policja rozszerza akcję

Jak poinformowała dzisiaj policja działania służb są intensyfikowane i poszerzone na obszar Krakowa i powiatu krakowskiego. Przez noc były sprawdzane pustostany i miejsca, w których mogłaby przebywać dziewczynka. Policja opublikowała zdjęcia zaginionej uzyskane z analizowanego przez policjantów monitoringu. Jedno ujęcie pochodzi ze sklepu, inne z autobusu komunikacji miejskiej.

W akcji poszukiwania zaginionej biorą udział policja, znajomi rodziny, sąsiedzi, mieszkańcy. W akcję włączyli się żołnierze z 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, a także strażacy. "Nasza jednostka wspólnie z pozostałymi służbami prowadziła intensywne działania terenowe w trudnym, leśnym obszarze. Akcja wymagała ogromnego zaangażowania, koordynacji oraz wielogodzinnej pracy wszystkich uczestników. Działania zakończyliśmy o godzinie 22:00, po czym powróciliśmy do koszar. Mimo wysiłku służb, dziewczynki nie udało się odnaleźć. Nadal trwają jej poszukiwania" - poinformowało OSP Bibice.

Apel matki Elżbiety Wojtackiej

"Kraków. Ela, moja córka, nie wróciła wczoraj do domu. Jeśli ktokolwiek wie gdzie może teraz być... i dlaczego... Policja jej szuka wytrwale... Pomódlcie się i miejcie oczy otwarte" - napisała matka poszukiwanej Elżbiety Wojtackiej.

Rysopis 12-letniej Elżbiety Wojtackiej: