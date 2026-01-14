Jak przekazało biuro prasowe CBŚP, do zabójstwa doszło 19 sierpnia 2003 r. w rejonie bloku nr 3 na Osiedlu Strusia w Krakowie. Ofiarą był 23-letni Filip H., który przed blokiem rozmawiał z dwoma kolegami. W pewnym momencie zza pobliskich garaży wyszło dwóch mężczyzn. Jeden z nich zapytał Filipa H., czy jest związany z klubem piłkarskim Wisła Kraków. Po potwierdzającej odpowiedzi padł jeden cios nożem zadany bezpośrednio w okolice serca. Mimo podjętej reanimacji młody mężczyzna zmarł.

Powrót do sprawy zabójstwa

Bezpośrednio po zdarzeniu – przypomniało CBŚP – w sprawę zaangażowano dziesiątki funkcjonariuszy policji. Uruchomiono też specjalną infolinię, a sprawa była szeroko nagłaśniana. Mimo intensywnych działań śledczych na tamtym etapie nie udało się zgromadzić materiału dowodowego pozwalającego na przedstawienie zarzutów konkretnym osobom.

Reklama

Do sprawy zabójstwa po latach wrócili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działający pod nadzorem prokuratorów Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

Specjalny zespół zajmujący się zwalczaniem zorganizowanej przestępczości związanej ze środowiskami pseudokibiców klubów sportowych przeprowadził wielomiesięczne czynności operacyjne i procesowe. W ich wyniku wytypowano i zatrzymano podejrzanego o zabójstwo Dominika B.

"Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie Dominikowi B., wówczas czynnemu pseudokibicowi klubu piłkarskiego drużyny zwaśnionej, zarzutu zabójstwa z art. 148 Kodeksu karnego. Decyzją Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania" – przekazało CBŚP w komunikacie.