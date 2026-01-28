Ciało dziewczynki znaleziono blisko miejsca, w którym zaginęła

Dziewczynka była na spacerze z ojcem i bratem. Mężczyzna, który zdołał uratować syna, sam doznał obrażeń - przekazał w środę dziennik „Times of Malta”. Trudne warunki pogodowe, wzburzone morze i porywisty wiatr utrudniały potem poszukiwania dziecka.

Ciało zostało znalezione w środę przed południem w Paradise Bay, niedaleko miejsca, w którym dziewczynka zaginęła - podał "Times of Malta”.

13-latka była na wakacjach

Specjalny zespół maltańskiej policji udziela pomocy rodzinie dziecka - poinformowała gazeta. 13-latka była z rodziną na wakacjach na Malcie.