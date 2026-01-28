Tragicznie zakończyły się poszukiwania 13-letniej Polki porwanej przez morze w miejscowości Cirkewwa na Malcie. Nurkowie znaleźli ciało dziewczynki, która zaginęła, kiedy bardzo wysoka fala uderzyła w nabrzeże. Do nieszczęśliwego wypadku doszło w poniedziałek po południu.
Ciało dziewczynki znaleziono blisko miejsca, w którym zaginęła
Dziewczynka była na spacerze z ojcem i bratem. Mężczyzna, który zdołał uratować syna, sam doznał obrażeń - przekazał w środę dziennik „Times of Malta”. Trudne warunki pogodowe, wzburzone morze i porywisty wiatr utrudniały potem poszukiwania dziecka.
Ciało zostało znalezione w środę przed południem w Paradise Bay, niedaleko miejsca, w którym dziewczynka zaginęła - podał "Times of Malta”.
13-latka była na wakacjach
Specjalny zespół maltańskiej policji udziela pomocy rodzinie dziecka - poinformowała gazeta. 13-latka była z rodziną na wakacjach na Malcie.
