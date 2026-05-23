7,5 miliona w dwa dni. Łatwogang jedzie rowerem przez Polskę, by ratować dziecko

Prof. Zbigniew Nęcki, psycholog społeczny, nie kryje uznania dla sposobu, w jaki Łatwogang angażuje miliony ludzi. Ekspert ocenia, że skuteczność młodego twórcy jest unikalna w skali kraju. Według profesora, influencer stworzył wokół swojej aktywności wyjątkową atmosferę. Dzięki sprawnemu posługiwaniu się mediami społecznościowymi oraz niezwykłej autentyczności, Łatwogang potrafi zmobilizować tłumy do wpłacania ogromnych kwot na szczytne cele.

Dlaczego ludzie wpłacają pieniądze?

Zdaniem prof. Nęckiego, sukces akcji wynika z połączenia trzech czynników:

Szczery przekaz: Łatwogang pokazuje, że jego celem nie jest zysk, lecz realna pomoc potrzebującym.

Wymiar symboliczny: Każda wpłata staje się dla darczyńców gestem szlachetności i ratowania ludzkiego życia.

Emocjonalny cel: Walka o zdrowie dziecka budzi naturalne współczucie i potrzebę wspólnotowego działania.

Łatwogang jedzie z Zakopanego do Gdańska

Łatwogang wyruszył z Zakopanego w piątek. Mimo pojawiających się dolegliwości zdrowotnych, influencer deklaruje, że ukończy trasę do Gdańska. Na jego drodze gromadzą się tłumy kibiców – głównie dzieci i młodzieży – którzy wspierają go oklaskami, zdjęciami, a na niektórych odcinkach nawet wspólną jazdą rowerem. W Małopolsce twórcę powitała nawet orkiestra dęta.

Walka o zdrowie Maksa

Łączny koszt terapii genowej dla Maksa Tockiego wynosi 15 milionów złotych. Zbiórka trwała od października 2025 roku, jednak to właśnie rajd rowerowy przyniósł przełomowy wzrost wpłat. Warto przypomnieć, że to nie pierwsza tak spektakularna akcja Łatwoganga – wcześniej twórca zebrał ponad 251 milionów złotych na rzecz fundacji Cancer Fighters. Prof. Nęcki podsumowuje fenomen krótko: To sukces, który pokazuje wielkie zapotrzebowanie społeczne na pozytywnych bohaterów.