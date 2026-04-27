Łatwogang zebrał 251 milionów. Ekspert: Ważne było niemieszanie do tego polityki

Zbiórka influencera Łatwoganga dla Fundacji Cancer Fighters na pomoc dzieciom z rakiem prowadzona była na platformie YouTube w formie long streamu – nieprzerwanej transmisji na żywo, trwającej 9 dni. Rozpoczęła się 17 kwietnia, a zakończyła 26 kwietnia. Zebrano ponad 251 milionów złotych.

Ekspert: Kluczem do sukcesu zbiórki jest sylwetka Łatwoganga

Myślę, że kluczem do sukcesu tej zbiórki jest sylwetka Łatwoganga oraz oddolność, autentyczność i szczerość tego działania – powiedział w niedzielę PAP dr Karol Jachymek, medioznawca z Obserwatorium Praktyk Medialnych Uniwersytetu SWPS. Energia tego streama i jego spontaniczność jest dla mnie absolutnie gigantycznym fenomenem – dodał.

Dr Jachymek zauważył, że Łatwogang to młody chłopak, który dopiero teraz stał się rozpoznawalny publicznie. Faktycznie jest on jednak twórcą internetowym, który działa od pewnego czasu i słynie z robienia bardzo niezwykłych i szalonych działań, które z perspektywy dorosłych mogą wydawać się absurdalne. Dla mnie Łatwogang jest typem twórcy internetowego, który jest bardzo autentyczny, szczery, a jego szalone pomysły mają w sobie pewien rodzaj młodzieńczej energii – podkreślił medioznawca.

Ekspert: Ten stream skonsolidował różnice międzypokoleniowe

Ten stream skonsolidował różnice międzypokoleniowe, związane na przykład z postrzeganiem influencerów i twórców internetowych. Oddolność tego wydarzenia jest przykładem tego, co charakteryzuje kulturę cyfrową. Kulturę absurdalnych i szalonych oddolnych inicjatyw, które zaczynają w pewnych momentach żyć własnym życiem – powiedział dr Jachymek.

Ekspert: Ważna była deklaracja o niemieszaniu w to polityki

Medioznawca podkreślił, że zbiórka wyszła już poza granice kraju i internetu. Informacje o niej ukazały się w stacjach telewizyjnych i Polskiej Agencji Prasowej. Wspomniał również, że ważna był deklaracja Łatwoganga, że nie chce w to mieszać polityki. Być może dzięki temu inicjatywa w prosty sposób rozeszła się w narodzie i poszła w świat, poza grancie kraju – zauważył dr Jachymek.

W kontekście kultury cyfrowej, opinie o streamach są często problematyczne. To wydarzenie pokazuje, że to, co charakterystyczne dla internetu, można wykorzystać w bardzo dowolny sposób i zależy to od twórców. W internecie można zobaczyć komentarze ludzi o tym streamie Łatwoganga. One tego 23-letniego – ciekawego i kreatywnego, a zarazem serdecznego – chłopaka uczyniły sławnym, w sposób zupełnie autentyczny – podkreślił dr Jachymek.

Charytatywna zbiórka Łatwoganga dla Cancer Fighters

Charytatywna zbiórka influencera Piotra (funkcjonującego też jako Patryk) "Łatwoganga" Garkowskiego na pomoc dzieciom z rakiem, która pierwotnie miała się zakończyć w niedzielę o godz. 16 została przedłużona do godz. 20. Cała zebrana suma ponad 251 milionów złotych zostanie przekazana Fundacji Cancer Fighters.

Twórca internetowy zaprosił do udziału w niej celebrytów, artystów, sportowców i influencerów. Część z nich bierze w niej udział online lub odwiedza organizatora w kawalerce na warszawskiej Pradze. W akcję zaangażowali się m.in. Dorota "Doda" Rabczewska, Robert Lewandowski, Adam Małysz, Cezary Pazura czy Roksana Węgiel. Niektóre gwiazdy, m.in. Edyta Pazura, Katarzyna Nosowska czy Blanka Lipińska, podczas streamingu zgoliły swoje włosy w geście solidarności z chorymi na raka dziećmi. W pomoc, wpłacając darowizny, włączyli się także m.in. Dawid Podsiadło, youtuber Książulo i raper OKI.

Impulsem do rozpoczęcia charytatywnej zbiórki była piosenka rapera Bedoesa "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", którą nagrał wraz z Mają Mecan, jedną z podopiecznych Fundacji Cancer Fighters, nagłośniając w ten sposób temat chorób nowotworowych wśród dzieci.

Cancer Fighters to ogólnopolska fundacja pomagająca osobom chorym na raka – dzieciom, młodzieży i dorosłym. Wspiera także rodziny i bliskich swoich podopiecznych. Działania fundacji nie ograniczają się jedynie do pomocy materialnej, ponieważ jak podkreślono na stronie, osoby walczące z chorobą nowotworową, każdego dnia potrzebują nie tylko leczenia, ale także siły i nadziei na lepsze jutro. Organizuje pomoc medyczną, psychologiczną oraz motywujące wydarzenia.