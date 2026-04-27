Mocne słowa polityka. "Kaczyński bredzi, a Tusk stawia pytania, o których dyskutuje cały świat"

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 06:35
Donald Tusk i Jarosław Kaczyński w Sejmie/Agencja Wyborcza.pl
"Premier Donald Tusk stawia poważne pytania, o których dyskutuje cały świat. Dobrze, że dyskutuje, bo NATO i Stany Zjednoczone są filarem naszego bezpieczeństwa" – powiedział w niedzielę szef MSWiA i sekretarz generalny KO Marcin Kierwiński pytany o głośny wywiad Tuska dla "Financial Times". Polityk zauważył jednocześnie, że prezes PiS Jarosław Kaczyński "bredzi" i wszędzie widzi Niemców czy kosmitów.

Premier Donald Tusk powiedział w opublikowanym w piątek wywiadzie dla "Financial Timesa", że czasami "ma pewne problemy" z wiarą, że artykuł 5. Traktatu Waszyngtońskiego o wzajemnej obronie sojuszników w NATO nadal obowiązuje. Podkreślił, że USA traktują Polskę jako jednego z najlepszych i najbliższych sojuszników w Europie, ale kluczowe jest, jak zadziałałoby to w praktyce, gdyby "coś się wydarzyło".

Kaczyński: Tusk wykonał dyspozycje z Berlina

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił w niedzielę na platformie X, odnosząc się do tych wypowiedzi, że "kolejny raz Tusk dał się podpuścić i wykonał dyspozycje z Berlina, atakując Amerykanów i de facto podważając sens art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, który gwarantuje wzajemną, sojuszniczą obronę". "Tusk niszczy relacje polsko-amerykańskie, a w tym czasie Niemcy zacieśniają współpracę z Amerykanami nad koncepcją NATO 3.0" – napisał lider PiS.

Kierwiński: Kaczyński wszędzie widzi Niemców czy kosmitów

Marcin Kierwiński pytany w niedzielę w TVP Info o tę opinię prezesa PiS odpowiedział, że jest zaniepokojony "merytorycznymi i psychicznymi kompetencjami posła Kaczyńskiego". On wszędzie widzi tych Niemców, wszędzie widzi jakieś spiski, kosmitów i tak dalej – dodał.

Natomiast, to jest przecież oczywiste pytanie, także w kontekście tej dyskusji, która toczy się w NATO: jak sprawne jest NATO dzisiaj, żeby zareagować na ewentualną agresję rosyjską? Myślę, że każdy Polak zadaje sobie to pytanie – zaznaczył Kierwiński.

Kierwiński: Kaczyński bredzi, a Tusk stawia pytania, o których dyskutuje cały świat

W ocenie Kierwińskiego "Kaczyński coś tam bredzi, nikt tego nie słucha, a Tusk stawia poważne pytania, o których dyskutuje cały świat". I dobrze, że dyskutuje cały świat, bo NATO i Stany Zjednoczone są jednym z filarów naszego bezpieczeństwa – podkreślił minister.

Tusk: Rosja może zaatakować NATO w perspektywie raczej miesięcy niż lat

Tusk w rozmowie z FT podkreślił też, że "największym i najważniejszym pytaniem dla Europy jest to, czy Stany Zjednoczone są gotowe być tak lojalne, jak opisano to w naszych traktatach (NATO)". Ostrzegł jednocześnie, że Rosja może zaatakować członka Sojuszu w perspektywie "raczej miesięcy niż lat". Jak ocenił, UE powinna wzmocnić własną klauzulę wzajemnej obrony zawartą w art. 42 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.

Dziennik, nazywając stwierdzenia Tuska "niezwykłą wypowiedzią", podkreślił, że odzwierciedla ona niepewność rosnącą w Europie po groźbach prezydenta USA Donalda Trumpa i jego chwiejnym zaangażowaniu w obronę kontynentu.

Źródło PAP
Powiązane
Donald Trump
Trump wściekł się po kłopotliwym pytaniu od dziennikarki. "Powinnaś się wstydzić"
Jarosław Kaczyński
Mocne słowa Kaczyńskiego o klasie politycznej. "Musi nastąpić eliminacja"
Donald Tusk
Słowa Tuska niosą się echem po całym świecie. Jest oświadczenie Białego Domu
Matura 2026: Co trzeba zrobić, by zdać egzaminy? Wymogi, które trzeba znać
Problem z maturą z języka polskiego. "Coraz więcej osób rezygnuje"
Odcinkowy pomiar prędkości na drodze – znak drogowy z limitem 120 km/h oraz zbliżenie na żółtą kamerę CANARD zamontowaną na bramownicy
Jadą 125 km/h, a mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości
Ceny paliw tankowanie samochodu na stacji Orlen
Czarny poniedziałek na stacjach. Od 27 kwietnia benzyna 95 i LPG już za tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Ukraińcy
NATO pod ogromnym wrażeniem sukcesów Ukraińców na froncie. "To niewiarygodne"
Tankowanie paliwa do samochodu
Od wtorku paliwowe trzęsienie ziemi. Benzyna 95 już po tyle. Mamy nowe stawki
Cynamon ma silne właściwości bakteriobójcze i przeciwgrzybicze, dlatego świetnie radzi sobie z drobnoustrojami odpowiedzialnymi za nieprzyjemne zapachy
Wsyp do odpływu i zalej wrzątkiem. Brzydki zapach ze zlewu zniknie raz dwa
