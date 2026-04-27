Mocne słowa polityka. "Kaczyński bredzi, a Tusk stawia pytania, o których dyskutuje cały świat"

Premier Donald Tusk powiedział w opublikowanym w piątek wywiadzie dla "Financial Timesa", że czasami "ma pewne problemy" z wiarą, że artykuł 5. Traktatu Waszyngtońskiego o wzajemnej obronie sojuszników w NATO nadal obowiązuje. Podkreślił, że USA traktują Polskę jako jednego z najlepszych i najbliższych sojuszników w Europie, ale kluczowe jest, jak zadziałałoby to w praktyce, gdyby "coś się wydarzyło".

Kaczyński: Tusk wykonał dyspozycje z Berlina

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił w niedzielę na platformie X, odnosząc się do tych wypowiedzi, że "kolejny raz Tusk dał się podpuścić i wykonał dyspozycje z Berlina, atakując Amerykanów i de facto podważając sens art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, który gwarantuje wzajemną, sojuszniczą obronę". "Tusk niszczy relacje polsko-amerykańskie, a w tym czasie Niemcy zacieśniają współpracę z Amerykanami nad koncepcją NATO 3.0" – napisał lider PiS.

Kierwiński: Kaczyński wszędzie widzi Niemców czy kosmitów

Marcin Kierwiński pytany w niedzielę w TVP Info o tę opinię prezesa PiS odpowiedział, że jest zaniepokojony "merytorycznymi i psychicznymi kompetencjami posła Kaczyńskiego". On wszędzie widzi tych Niemców, wszędzie widzi jakieś spiski, kosmitów i tak dalej – dodał.

Natomiast, to jest przecież oczywiste pytanie, także w kontekście tej dyskusji, która toczy się w NATO: jak sprawne jest NATO dzisiaj, żeby zareagować na ewentualną agresję rosyjską? Myślę, że każdy Polak zadaje sobie to pytanie – zaznaczył Kierwiński.

Kierwiński: Kaczyński bredzi, a Tusk stawia pytania, o których dyskutuje cały świat

W ocenie Kierwińskiego "Kaczyński coś tam bredzi, nikt tego nie słucha, a Tusk stawia poważne pytania, o których dyskutuje cały świat". I dobrze, że dyskutuje cały świat, bo NATO i Stany Zjednoczone są jednym z filarów naszego bezpieczeństwa – podkreślił minister.

Tusk: Rosja może zaatakować NATO w perspektywie raczej miesięcy niż lat

Tusk w rozmowie z FT podkreślił też, że "największym i najważniejszym pytaniem dla Europy jest to, czy Stany Zjednoczone są gotowe być tak lojalne, jak opisano to w naszych traktatach (NATO)". Ostrzegł jednocześnie, że Rosja może zaatakować członka Sojuszu w perspektywie "raczej miesięcy niż lat". Jak ocenił, UE powinna wzmocnić własną klauzulę wzajemnej obrony zawartą w art. 42 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.

Dziennik, nazywając stwierdzenia Tuska "niezwykłą wypowiedzią", podkreślił, że odzwierciedla ona niepewność rosnącą w Europie po groźbach prezydenta USA Donalda Trumpa i jego chwiejnym zaangażowaniu w obronę kontynentu.