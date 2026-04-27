Przemysław Czarnek, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i kandydat tej partii na przyszłego premiera rządu, spotkał się niedzielę w Piotrkowie Trybunalskim (Łódzkie) z mieszkańcami.

Czarnek: Niska dzietność to już zapaść, miasta się wyludniają

Odpowiadając na pytania dotyczące problemów mieszkaniowych Polaków, Czarnek nawiązał do danych demograficznych w Polsce. Mówił, że niska dzietność to już jest zapaść, a miasta się wyludniają. Wspomniał, że od 2000 roku w Koninie ubyło 20 z 80 tys. mieszkańców.

Czarnek: Bez rodzin nie przeżyjecie, choćbyście mieli po sześć mieszkań

Jeden z młodych ludzi obecnych na spotkaniu zapytał o pomysł na rozwiązanie problemów z dostępnością mieszkań dla młodych osób. Czarnek odparł, że polityka mieszkaniowa bez wątpienia wpływa na zakładanie rodzin i na dzietność, ale mieszkania to nie wszystko.

Zanim zrealizujesz plany – skończysz studia, kupisz mieszkanie, to masz 40 lat albo więcej i już jest po sprawie. Zakładajcie rodziny teraz. Bez rodzin nie przeżyjecie, choćbyście mieli po sześć mieszkań. Gdyby nasi dziadkowie i rodzice odkładali decyzje o założeniu rodziny i urodzeniu nas, to na tej sali prawie nikogo by nie było – powiedział Czarnek.

Oświadczył, że PiS ma plan na przełamanie kryzysu w mieszkalnictwie. Chodzi o zmianę zasad kredytowania mieszkań, by wprowadzić stałe raty kredytów i żeby rodzina wiedziała, jakie ma koszty i mogła planować swój budżet. Wspomniał też o konieczności rozwoju budownictwa spółdzielczego i innych sposobach zdobywania dachu nad głową, bez kupowania mieszkania na własność.

Cenckiewicz: Czarnek chce odzyskać władzę z rąk antypolskiego rządu

Specjalnym gościem piotrkowskiego spotkania z Przemysławem Czarnkiem był Sławomir Cenckiewicz, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Przyznał, że przyjechał do Piotrkowa, żeby poprzeć Przemysława Czarnka–- po to, by ten zdobył władzę dla polskich patriotów.

Nawiązując do rocznicy śmierci majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" (30 kwietnia), zacytował jego słowa: "Broni nie oddam, munduru nie zdejmę".

Przemysław Czarnek jest dziedzicem tych słów – ocenił Cenckiewicz. Osiągnął w życiu bardzo dużo, a może nawet wszystko. Ma życie poza polityką, a jednak zaangażował się, żeby odzyskać władzę z rąk antypolskiego rządu. Kiedy powiedziałem prezydentowi, że chcę się zaangażować po stronie Przemka, Karol Nawrocki powiedział mi: Tak, Przemka trzeba wspierać – powiedział Cenckiewicz