Wypadek z udziałem Przemysława Czarnka. Auto zostało poważnie uszkodzone

Sprawca miał przyznać się do winy

W niedzielę, 14 czerwca, w okolicach Smólska doszło do kolizji drogowej z udziałem samochodu, którym podróżował wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Czarnek był pasażerem auta jadącego z Kalisza w kierunku Lublina po odbywającej się tam wcześniej konwencji PiS.

Jak poinformował rzecznik partii Rafał Bochenek, zdarzenie miało miejsce w wyniku wymuszenia pierwszeństwa przez kierowcę drugiego samochodu. Sprawca kolizji miał przyznać się do winy i został ukarany mandatem. Według przekazanych informacji auto, którym podróżował Czarnek, zostało poważnie uszkodzone, jednak sam polityk nie odniósł żadnych obrażeń.

Tak, rzeczywiście doszło do kolizji drogowej z udziałem samochodu, którym poruszał się kandydat na premiera prof. @CzarnekP (nie był kierowcą).

Do zdarzenia doszło z powodu wymuszenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę drugiego samochodu. Kierowca ten przyznał się do winy i… — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) June 14, 2026

Asystentka Czarnka trafiła do szpitala

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że do szpitala na badania profilaktyczne trafiła pasażerka drugiego pojazdu, który spowodował zdarzenie, a także asystentka Czarnka. Służby nie informują o poważniejszych obrażeniach uczestników kolizji.

Do wypadku doszło w trakcie powrotu z konwencji PiS w Kaliszu, podczas której zaprezentowano część programu wyborczego określanego jako "Plan Czarnka".