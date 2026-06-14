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Wypadek z udziałem Przemysława Czarnka. Auto zostało poważnie uszkodzone

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 19:09
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Wypadek z udziałem Przemysława Czarnka. Auto zostało poważnie uszkodzone
Wypadek z udziałem Przemysława Czarnka. Auto zostało poważnie uszkodzone/PAP
Auto, którym podróżował Przemysław Czarnek uczestniczyło w groźnie wyglądającym wypadku drogowym. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera rządu był pasażerem. Do zdarzenia doszło w okolicach Smulska podczas podróży polityka z Kalisza w kierunku Lublina. Poseł PiS nie odniósł obrażeń.

Sprawca miał przyznać się do winy

W niedzielę, 14 czerwca, w okolicach Smólska doszło do kolizji drogowej z udziałem samochodu, którym podróżował wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Czarnek był pasażerem auta jadącego z Kalisza w kierunku Lublina po odbywającej się tam wcześniej konwencji PiS.

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Jak poinformował rzecznik partii Rafał Bochenek, zdarzenie miało miejsce w wyniku wymuszenia pierwszeństwa przez kierowcę drugiego samochodu. Sprawca kolizji miał przyznać się do winy i został ukarany mandatem. Według przekazanych informacji auto, którym podróżował Czarnek, zostało poważnie uszkodzone, jednak sam polityk nie odniósł żadnych obrażeń.

Asystentka Czarnka trafiła do szpitala

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że do szpitala na badania profilaktyczne trafiła pasażerka drugiego pojazdu, który spowodował zdarzenie, a także asystentka Czarnka. Służby nie informują o poważniejszych obrażeniach uczestników kolizji.

Do wypadku doszło w trakcie powrotu z konwencji PiS w Kaliszu, podczas której zaprezentowano część programu wyborczego określanego jako "Plan Czarnka".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: PiSwypadekPrzemysław CzarnekPrawo i Sprawiedliwość
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Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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