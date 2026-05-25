Groźna kolizja na autostradzie A4. Zderzyły się dwa autokary wiozące dzieci

W poniedziałek około godziny 10:00 na 347,7 kilometrze autostrady A4 w Mysłowicach doszło do zderzenia dwóch autokarów jadących w kierunku Wrocławia. Wstępne ustalenia policji wskazują, że jeden pojazd najechał na tył drugiego. Łącznie w obu autokarach podróżowało 99 osób, z czego 91 to dzieci uczestniczące w wycieczkach.

Jaki jest stan pasażerów?

Na miejscu zdarzenia lekarze i ratownicy przebadali wszystkich podróżujących. Nikt nie doznał poważnych urazów. Organizatorzy zapewnili dzieciom wodę oraz podstawową opiekę. Trwa organizacja autobusów zastępczych, które przewiozą uczestników wycieczek do celu.

Utrudnienia w ruchu i objazdy

Zderzenie autokarów całkowicie zablokowało pasy ruchu w stronę Wrocławia. Korek ciągnie się od Mysłowic aż do Jaworzna. Śląska policja wyznaczyła objazdy przez drogę S1 i apeluje do kierowców o zjeżdżanie z autostrady jeszcze przed bramkami. Służby pracują nad jak najszybszym udrożnieniem trasy, jednak kierowcy powinni przygotować się na duże utrudnienia i wybierać trasy alternatywne.