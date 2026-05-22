W piątek wieczorem rozpocznie się Polsat Hit Festiwal. Impreza potrwa do niedzieli, 24 maja. Jednym z wydarzeń, które rozpoczną festiwal będzie koncert "Krzysztof Krawczyk. To już pięć lat".

Rusza Polsat Hit Festiwal 2026

Artyści oddadzą hołd zmarłemu piosenkarzowi. Krzysztof Krawczyk był legendą polskiej sceny muzycznej. Jego przeboje podczas Polsat Hit Festiwalu zaśpiewają m.in. Edyta Górniak, Ania Dąbrowska, Maciej Maleńczuk czy Andrzej Piaseczny.

Wypadek podczas prób do Polsat Hit Festiwal 2026

Próby do tego wydarzenia rozpoczęły się już w czwartek. Doszło podczas nich do wypadku. Andrzej Kosmala, który przez wiele lat był menadżerem Krzysztofa Krawczyka a także jego przyjacielem, musiał w wyniku obrażeń, trafić do szpitala.

Co dokładnie się stało? Kosmala napisał o tym w mediach społecznościowych. "Wychodząc z opery po próbie, niestety zahaczyłem - tam są bardzo niefortunnie zaprojektowane schody w stosunku do ławek. Podejrzewam, że już niejedna osoba się tam przewróciła. No i ja też się przewróciłem, uderzając głową w ławkę" - czytamy.

"Trafiłem do szpitala"

"Po tym incydencie od razu trafiłem do szpitala uniwersyteckiego. Zrobiono mi tomografię komputerową głowy oraz rentgen prawej ręki, na którą upadłem. Na szczęście nic nie wykazały" - dodał Kosmala. "Przyjaciele odwieźli mnie później do miejsca, w którym mieszkam - do ZAiKS-u w Sopocie. Jestem jego wieloletnim członkiem" - poinformował.