Do groźnego incydentu doszło w samym sercu Ronda Waszyngtona. Skład linii 24 zderzył się z autobusem linii 123, co natychmiast zablokowało przejazd w kluczowych kierunkach. Siła uderzenia była na tyle duża, że pasażerowie obu pojazdów odnieśli obrażenia.

Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich, przekazał precyzyjne informacje o poszkodowanych. Ratownicy udzielają pomocy czterem osobom. Trzy z nich podróżowały autobusem, a jedna znajdowała się wewnątrz tramwaju. Służby medyczne oceniają ich stan na miejscu, a policja zabezpiecza teren wokół rozbitych pojazdów.

Monitoring wyjaśni przyczyny wypadku

Dlaczego doszło do zderzenia na tak dobrze oznakowanym skrzyżowaniu? Odpowiedź na to pytanie mają przynieść nagrania z kamer. Tramwaje Warszawskie już rozpoczęły procedurę zabezpieczania materiałów wideo.

Reklama

Tramwaje na objazdach. Linie 9 i 24 zmieniają trasy

Reklama

Zablokowane tory na Rondzie Waszyngtona wymusiły na ZTM natychmiastową reakcję. Motorniczowie linii 9 oraz 24, jadący w stronę Gocławka i ronda Wiatraczna, muszą korzystać z tras alternatywnych. Składy omijają miejsce wypadku, jadąc przez:

Aleję Poniatowskiego,

Aleję Zieleniecką,

ulicę Grochowską.

Pasażerowie planujący podróż tymi liniami muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami.

Jak kursują linie 123, 138 i 509?

Wypadek uderzył nie tylko w ruch szynowy, ale również w pasażerów autobusów. Kierowcy linii 123, 138 oraz 509 jadący w kierunku Dworca Wschodniego, Bokserskiej oraz Gocławia muszą omijać rondo szerokim łukiem. Aktualna trasa objazdowa prowadzi przez:

Al. Zieleniecką,

Al. Poniatowskiego,

Wybrzeże Szczecińskie,

Ponownie Al. Poniatowskiego,

Ulicę Francuską.

Co ważne dla pasażerów, autobusy na trasach objazdowych starają się obsługiwać wszystkie rozkładowe przystanki, choć czas przejazdu drastycznie się wydłużył. Dodatkowo, aby ułatwić poruszanie się po okolicy, linia 521 zatrzymuje się na nadprogramowych przystankach: Park Skaryszewski 02 oraz Kinowa 02.

Utrudnienia na Rondzie Waszyngtona mogą potrwać jeszcze kilka godzin.