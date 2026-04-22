Groźny wypadek na S8. Ciężarówka wbiła się w bariery

oprac. Weronika Papiernik
wczoraj, 14:32
Groźny wypadek na S8. Ciężarówka wbiła się w bariery/Shutterstock
Ciężarówka wbiła się w bariery na łącznicy trasy S8 z S2. Ładunek wysypał się na drogę w kierunku lotniska, która jest całkowicie zablokowana. Badanie wykazało, że kierowca jest nietrzeźwy.

Samochód ciężarowy uderzył w bariery na S8

Na łącznicy samochód ciężarowy uderzył w bariery i ekrany akustyczne. Ładunek wysypał się na drogę, która jest teraz całkowicie zablokowana. Kierowca był zakleszczony w kabinie, został oswobodzony i przekazany zespołowi ratownictwa medycznego - powiedział oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim mł. kpt. Damian Dolniak.

42-letni kierowca spowodował wypadek. Media donoszą, że to Baron

Dodał, że kierowca był w stanie ogólnym dobrym.

Kierowca był nietrzeźwy

Po południu st. asp. Martyna Podolska z policji powiatu warszawskiego zachodniego przekazała, że na miejscu przeprowadzono badania alkomatem, które dało wynik pozytywny. Będzie jeszcze pobierana krew do postepowania - dodała.

Zaapelowała do kierowców, by starali się szukać alternatywnych dróg, gdyż utrudnienia potrwają jeszcze kilak godzin. Z ciężarówki wysypał się ładunek przypominający granulat, wylały się również płyny eksploatacyjne. Trzeba to wszystko posprzątać. Uszkodzone został też bariery energochłonne. Muszą zostać zabezpieczone, bo po pierwsze jest tu zakręt, a po drugie jest na wiadukcie - wyjaśniła policjantka.

Źródło PAP
Tematy: wypadekS8
