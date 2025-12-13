Eurowizja Junior 2025 odbyła się w tym roku w Tbilisi w Gruzji. Konkurs odbył się po raz 23.. Na scenie wystąpiło 18 reprezentantów z różnych krajów m.in. Ukrainy, Gruzji, Albanii czy Włoch.

Eurowizja Junior 2025. Kto reprezentował Polskę?

Polskę w tym roku, podczas Eurowizji Junior 2025, reprezentowała Marianna Kłos. 12-latka była wskazywana przez dziennikarzy i miłośników konkursu jako jedna z faworytek tegorocznej edycji. Reprezentantka Polski wykonała piosenkę "Brightest Light". Internauci zarówno w Polsce, jak i za granicą, byli zachwyceni jej głosem i wykonaniem.

Eurowizja Junior 2025. Jak głosowano?

O tym, kto został laureatem Eurowizji Junior 2025, zadecydowało jury z poszczególnych krajów oraz internauci. Głosowanie online zostało wznowione 15 minut po ostatnim występie a zamknięciu możliwości głosowania, punkty jury i publiczności zostały zsumowane.

Kto wygrał Eurowizję Junior 2025? Które miejsce zajęła Polska?

Ostatecznie Eurowizję Junior 2025 wygrała Francja.Marianna Kłos, czyli reprezentantka Polski od jurorów z poszczególnych krajów otrzymała 72 punkty. Głosami widzów otrzymała 67 punktów, co dało razem 139 punktów. To oznacza, że na Eurowizji Junior 2025 zajęła 8. miejsce.