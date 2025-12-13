Eurowizja Junior 2025. Kto reprezentuje Polskę?

Marianna Kłos to 12-letnia piosenkarka, która w tym roku reprezentowała Polskę na Eurowizji Junior 2025. Tym razem impreza odbyła się w stolicy Gruzji, czyli Tibilisi. Na scenie zaprezentowało się 18 młodych uczestników.

Eurowizja Junior 2025. Tak wyglądał występ Polki

Nasza reprezentantka zaśpiewała piosenkę "Brightest Light". Wystąpiła jako dziewiąta. Pod nagraniem jej występu pojawiła się lawina komentarzy. Jak oceniono reprezentantkę Polski na Eurowizji Junior 2025?

Eurowizja Junior 2025. Lawina komentarzy po występie Polki

Głosy oceniające występ Marianny Kłos były jednoznaczne. "Pięknie było Marianka!"; "Było przecudownie!!! Popłakałam się podczas występu..."; "Super głosujemy na Polskę po wszystkich występach"; "Jeśli tego nie wygramy, to jest to ustawione!" - pisali internauci.

Podobnie ocenili jej występ internauci z zagranicy. "Prawdziwa zwyciężczyni o niesamowitym głosie, jedna z uczestniczek, która opowiedziała całą historię na scenie. Sposób, w jaki śpiewa, gra i w pełni wciela się w narrację, jest po prostu niesamowity"; "Mamy zwyciężczynię"; "Jestem zachwycony. Co za głos i osobowość" - pisali