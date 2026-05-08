Trump zaskoczony cenami biletów na mundial. "Nie zapłaciłbym takiej sumy"

Trump nie znał cen biletów na mundial

Temat cen biletów od dłuższego czasu rozgrzewa dyskusje kibiców na całym świecie. Fani są oburzeni ich wysokością. Wartość do jakiej dochodzą wejściówki zaskoczyły też prezydenta USA.

Nie wiedziałem o tym - powiedział Trump, pytany przez tabloid o ceny kart wstępu na mecz z Paragwajem w kalifornijskim Inglewood zaplanowany na 12 czerwca. Najtańszy bilet kosztuje 1940 dolarów (1650 euro) na oficjalnej stronie sprzedaży FIFA i 1150 dolarów (980 euro) na platformie odsprzedaży FIFA.

Chciałbym tam być, ale szczerze mówiąc, nie zapłaciłbym tyle - dodał Trump. Szef FIFA Gianni Infantino bronił cen biletów na to wydarzenie, twierdząc, że odzwierciedlają one "rynek" północnoamerykański. Zauważył również, że 25 procent wejściówek na fazę grupową kosztuje mniej niż 300 dolarów.

FIFA sprzedała około 5 milionów biletów

Prezydent USA zasugerował również, że rząd mógłby sprawdzić ceny biletów, które kibice uważają za wygórowane i które doprowadziły do skarg na FIFA do Komisji Europejskiej. Chciałbym, żeby obywatele, którzy na mnie głosowali, mogli pójść (...). Gdyby mieszkańcy z Queens i Brooklynu nie mogli pójść na te mecze, to byłbym rozczarowany. Jednocześnie to niesamowity sukces - wyjaśnił Trump. Sukcesem nazwał turniej, który bije wszelkie rekordy popularności.

Światowa centrala piłkarska sprzedała około 5 milionów z 7 milionów dostępnych biletów, a nowa faza dystrybucji "last minute" rozpoczęła się już na oficjalnej stronie organizacji. Według FIFA kolejne bilety będą regularnie udostępniane aż do finału 19 lipca.

Współorganizatorami mundialu są Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Turniej odbędzie się w dniach od 11 czerwca do 19 lipca z udziałem 48 drużyn, które rozegrają 104 mecze.