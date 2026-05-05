Trump zbagatelizował irańskie ataki. "To nie był ciężki ostrzał"

Trump spodziewałby się reakcji Korei

Trump został zapytany w rozmowie telefonicznej z ABC, czy Iran złamał postanowienia rozejmu atakując amerykańskie okręty, statki handlowe i port Fudżajra. To nie był ciężki ostrzał - powiedział prezydent. Dam ci znać (czy było to złamanie rozejmu). Statki idą dalej, całkiem sporo z nich przeprowadziliśmy (przez cieśninę Ormuz) - dodał prezydent USA. Trump zaznaczył, że Iran powinien liczyć na to, że rozejm pozostanie nienaruszony.

Odnosząc się do trafienia przez Irańczyków koreańskiego masowca w Zatoce Perskiej, Trump powiedział, że spodziewałby się, że w odpowiedzi Seul natychmiast przyśle swoje siły do regionu.

Większość dronów i rakiet została przechwycona

Prezydent bagatelizował też ostrzał Fudżajry, pierwsze irańskie uderzenie rakietowe przeciwko Zjednoczonym Emiratom Arabskim od rozpoczęcia rozejmu. Zaznaczył, że większość wystrzelonych dronów i rakiet została przechwycona, poza jedną.

Niezbyt ogromne straty - dodał Trump. Pytany, czy wobec tego USA nie powinny reagować przesadnie, odparł, że Iran nie powinien tak reagować. Zapewniał też, że wojna z Iranem jest pod kontrolą. Mamy to pod kontrolą. Tak czy inaczej, wygramy. I wiesz dlaczego? Bo zawsze wygrywam - powiedział prezydent USA.

Wbrew słowom Trumpa władze ZEA uznały atak za poważną eskalację. Emirackie MSZ potępiło wznowienie przez Iran „niesprowokowanych, terrorystycznych (ataków), wymierzonych w ludność cywilną”.