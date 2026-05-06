Dziennik Gazeta Prawana logo

Nagły zwrot w sprawie Cieśniny Ormuz. Trump zapowiada "bombardowania o większej intensywności"

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 15:50
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Donald Trump
Nagły zwrot w sprawie Cieśniny Ormuz. Trump zapowiada "bombardowania o większej intensywności"/PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w środę, że wznowi bombardowania Iranu, jeśli Teheran "nie da tego, co zostało uzgodnione". Jednocześnie zapowiedział, że zawarcie porozumienia otworzy cieśninę Ormuz dla wszystkich.

Trump zapowiedział wznowienie bombardowań

Zakładając, że Iran zgodzi się na to, co zostało uzgodnione, co jest być może śmiałym założeniem, legendarna już Epicka Furia dobiegnie końca, a niezwykle skuteczna blokada pozwoli na OTWARCIE Cieśniny Ormuz DLA WSZYSTKICH, w tym dla Iranu - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social. Jeśli nie wyrażą zgody, rozpoczną się bombardowania, które niestety będą miały znacznie większą skalę i intensywność niż wcześniej. Dziękuję za uwagę - dodał.

Cieśnina Ormuz znów zamknięta. Iran grozi: Będziemy atakować statki
Cieśnina Ormuz znów zamknięta. Iran grozi: Będziemy atakować statki

Nie jest jasne, o jakich ustaleniach mówił Trump. Według portalu Axios, obie strony zbliżają się do zgody w sprawie jednostronicowych, 14-punktowych ram porozumienia (memorandum of understanding), lecz jego zapisy nie zostały jeszcze uzgodnione. Dokument ogłosiłby zakończenie wojny i otworzył 30-dniowy okres negocjacji nad szczegółami na temat m.in. otwarcia cieśniny, ograniczenia irańskiego programu nuklearnego i zniesienia sankcji USA. Negocjowany jest m.in. okres zawieszenia wzbogacania uranu przez Iran oraz przekazanie zapasów już wzbogaconego uranu np. do USA.

Axios donosi, że urzędnicy amerykańscy wyrażali optymizm, co do porozumienia w kilku aspektach podczas poprzednich rund negocjacji i podczas trwającej wojny, ale jak dotąd nie udało się go osiągnąć. Sam Trump w ambiwalentny sposób określił szanse porozumienia dziennikowi "New York Post”. Powiedział dziennikarce tabloidu, że nie sądzi, by powinna wybrać się do Islamabadu na ewentualne podpisanie dokumentu, lecz dodał, że porozumienie zostanie zawarte.

Nowa operacja "Projekt Wolność"

Prezydent zamieścił swój wpis po tym, jak we wtorek sekretarz stanu USA Marco Rubio ogłosił Epicką Furię za zakończoną, twierdząc że nową fazą jest obronna operacja Projekt Wolność mająca umożliwić żeglugę przez Ormuz. Potem jednak Trump ogłosił wstrzymanie Projektu Wolność, jako powód podając chęć zakończenia negocjacji z Iranem.

Cytowani przez portal urzędnicy twierdzili, że decyzja Trumpa o wycofaniu się, po niecałych dwóch dobach, z ogłoszonej operacji w Ormuzie była oparta nie na fiasku przedsięwzięcia - z oferty tranzytu przez cieśninę skorzystały tylko dwa statki - lecz na postępach w negocjacjach.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: IranDonald TrumpTeheran
Powiązane
Donald Trump i Pete Hegseth
Francuski dziennik: Donald Trump dodatkowo osłabił NATO
Donald Trump
Tak Donald Trump widzi koniec wojny z Iranem. "To byłoby lepsze niż zabijanie"
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNagły zwrot w sprawie Cieśniny Ormuz. Trump zapowiada "bombardowania o większej intensywności" »
Zobacz
|
Jak pielęgnować skrzydłokwiat? Czym podlewać, aby pięknie rósł?
Wlej 1 szklankę, a skrzydłokwiat wypuści mnóstwo kwiatów i odzyska piękny kolor. Czym podlewać skrzydłokwiat, aby przepięknie zakwitł?
Srebrny samochód na nowoczesnej linii diagnostycznej w stacji kontroli pojazdów (SKP) podczas badania hamulców i emisji spalin. Przygotowania do reformy badań technicznych 2026
Koniec takich badań technicznych w 2026. Drożej i trudniej. Oto nowe kwoty dla kierowców
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Lucy Halliday w serialu "Testamenty"
To jeden z najlepszych seriali roku. Ekranizacja światowego bestsellera hitem
imię PRL
To imię biło rekordy popularności w PRL. Powstało przez literówkę
Gortych
Znalazł się na liście "najbardziej poczytnych autorów". Teraz wydaje nową książkę
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj