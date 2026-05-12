Dziennik Gazeta Prawana logo

Żołnierze USA opuszczą Niemcy i przyjadą do Polski? "Jest kilka propozycji"

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 12:03
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Żołnierze USA opuszczą Niemcy i przyjadą do Polski? "Jest kilka propozycji"
Żołnierze USA opuszczą Niemcy i przyjadą do Polski? "Jest kilka propozycji"/Shutterstock
Wiceszef MON Paweł Zalewski poinformował, że celem Polski jest wzmocnienie obecności wojsk USA na swoim terytorium. Pytany o możliwość przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski zaznaczył, że decyzja w tej sprawie należy do strony amerykańskiej. Dodał również, że rozważanych jest kilka lokalizacji dla ewentualnego rozmieszczenia tych sił.

5 tys. amerykańskich żołnierzy może zostać wycofanych z Niemiec

Według informacji Pentagonu w najbliższych 6–12 miesiącach z Niemiec ma zostać wycofanych około 5 tys. amerykańskich żołnierzy. Zapowiedź ta pojawiła się po wymianie zdań między prezydentem USA Donaldem Trumpem a kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem na temat wojny z Iranem. Prezydent USA Donald Trump nie wykluczył przeniesienia do Polski amerykańskich żołnierzy, którzy mają zostać wycofani z Niemiec.

Zalewski zauważył we wtorek w Brukseli, że o tym, jak strona amerykańska wyobraża sobie obecność swoich sił w Europie, dowiemy się najprawdopodobniej w czerwcu, kiedy Stany Zjednoczone zakończą przegląd obecności wojskowej na świecie. - Naszą intencją jest zwiększenie zdolności wojskowych amerykańskich w Polsce i na wschodniej flance - powiedział.

Wiceminister obrony zadeklarował, że Polska stale rozmawia na ten temat ze stroną amerykańską. Jak poinformował Zalewski, kwestię tę poruszył w poniedziałek w rozmowie z Thomasem DiNanno, podsekretarzem stanu USA ds. kontroli zbrojeń.

"Amerykanie wiedzą, że jesteśmy do tego gotowi"

- Amerykanie wiedzą, że jesteśmy do tego gotowi. Wiedzą, że w tej sprawie jest zgodność polityczna w Polsce, bo to jest też istotne, i że żołnierze amerykańscy są miło witani w naszym kraju - zaznaczył Zalewski.

Jak podkreślił, ewentualne zwiększenie liczby żołnierzy USA w Polsce wzmocniłoby całą Unię Europejską, ponieważ linia bezpieczeństwa wszystkich państw Europy przebiega nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także wzdłuż granic państw wschodniej flanki, w tym na granicy Polski z Białorusią i z Rosją. - Dobrze, żeby te wojska były tam, gdzie będą najbardziej potrzebne - ocenił wiceminister obrony.

Dodał, że to USA zdecydują, skąd ewentualnie przyjechałyby takie jednostki. - My jesteśmy gotowi nie tylko do zwiększenia rotacyjnej obecności, ale (...) także do inwestycji (...) związanych ze stałą obecnością (wojsk amerykańskich - PAP) w Polsce - zaznaczył Zalewski.

Lokalizacja? "Jest kilka propozycji"

Pytany, czy chodzi o inwestycje związane z lotniskiem Wrocław-Strachowice, odpowiedział, że już dziś odgrywa ono istotną rolę. - W tym momencie nie przesądzamy niczego, jeżeli chodzi o lokalizację. Jest kilka propozycji - powiedział.

- Współpracujemy w tym zakresie z samorządami, które przedstawiły bardzo interesujące oferty. I bardzo się cieszymy, że inicjatywa, aby przyjąć żołnierzy amerykańskich, jest inicjatywą oddolną - podkreślił.

Jak dodał, chodzi nie tylko o obecność żołnierzy amerykańskich, ale też ich rodzin, potrzebne jest więc całe zaplecze z mieszkaniami i szkołami. - Tutaj mówimy tak naprawdę o wybudowaniu małego miasteczka. Ale to jest opłacalne, bo w ten sposób inwestujemy w nasze bezpieczeństwo - podkreślił.

Siły USA w Polsce

Amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce w ramach obecności stałej oraz rotacyjnej; łącznie to ok. 10 tys. żołnierzy. Ta druga formuła dotyczy większości sił amerykańskich w Polsce.

Do sił amerykańskich rozmieszczonych na stałe należą: żołnierze USA z załogi bazy tzw. tarczy antyrakietowej w pomorskim Redzikowie, wysunięte dowództwo 5. Korpusu Sił Lądowych USA w Poznaniu, zajmujący się m.in. logistyką i infrastrukturą garnizon w tym mieście, a także załoga bazy w Powidzu, gdzie magazynowany i utrzymywany w gotowości jest sprzęt dla amerykańskiej brygady pancernej (kilka tysięcy sztuk sprzętu, w tym czołgi, artyleria, wozy bojowe piechoty i wozy zabezpieczenia, gotowe do obsadzenia żołnierzami przerzuconymi do Polski w razie kryzysu).

W ramach rotacyjnej obecności jest to przede wszystkim amerykańska pancerna grupa bojowa, której pododdziały rozmieszczone są na zachodzie Polski – w Żaganiu, Świętoszowie, Bolesławcu, Skwierzynie - a także w Toruniu.

Z Brukseli Magdalena Cedro

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: MONwojska USAus army
Powiązane
Benjamin Netanjahu
Premier Izraela uderza w UE. "Moralne bankructwo i fałszywa symetria"
Exterior,View,Of,The,European,Court,Of,Justice,In,Luxembourg
Polska skierowała do TSUE skargę na umowę z Mercosurem. "Jako jedyny kraj unijny"
Berlin,,Berlin,Germany,-,11,19,,2025:,Press,Conference,By
Oficjalne stanowisko Niemiec ws. propozycji Putina. Oświadczenie MSZ
oprac. Kamil Nowak
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraŻołnierze USA opuszczą Niemcy i przyjadą do Polski? "Jest kilka propozycji" »
Zobacz
|
Czerwona Toyota Prius
Oto nowa królowa oszczędności. Spala 2,75 l/100 km i kosztuje znacznie mniej niż rywale
Nowa Skoda Octavia kryje się w nadwoziu kombi o nazwie Vision O
Nowa Skoda wjeżdża do Polski. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Biały Lexus RZ 550e i srebrny Lexus RX zaparkowane obok siebie na Torze Modlin. Porównanie sylwetki elektrycznego SUV-a z modelem spalinowym
Nowy Lexus zamiast NX. Ma wolant zamiast kierownicy i 1 mln km gwarancji. Jaka cena?
Camilla Lackberg w Empiku
Nowa książka królowej skandynawskich kryminałów. To powrót do znanej sagi
Starsza kobieta za kierownicą samochodu, obowiązkowe badania lekarskie dla seniorów 2026
Oto nowa granica wieku dla kierowców. Zapadła ostateczna decyzja ws. badań seniorów
Minister Barbara Nowacka
MEN zmienia zasady oceniania uczniów. Nowe kryteria w szkołach od 1 września
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj