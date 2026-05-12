Premier Izraela uderza w UE. "Moralne bankructwo i fałszywa symetria"

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 05:52
Premier Izraela Benjamin Netanjahu przekazał w poniedziałek, że ogłoszone tego dnia przez Unię Europejską nowe sankcje na ekstremistycznych izraelskich osadników są nieakceptowalne i pokazują "moralne bankructwo" Europy. Zdaniem szefa izraelskiego rządu UE wykazuje się "fałszywą symetrią" w kwestii wojny w Iranie.

"Kiedy Izrael i USA wykonują za Europę brudną robotę, walcząc za cywilizację przeciwko dżihadystycznym szaleńcom w Iranie i innych miejscach, UE pokazuje swoje moralne bankructwo, przedstawiając fałszywą symetrię między obywatelami Izraela a terrorystami z Hamasu" – napisał Netanjahu w serwisie X.

Nowe sankcje UE na Izrael

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas ogłosiła w poniedziałek, że państwa UE zgodziły się jednomyślnie na nałożenie nowych sankcji na niektórych izraelskich osadników z okupowanego Zachodniego Brzegu za przemoc wobec Palestyńczyków.

Nowe sankcje UE na Hamas

Kallas przekazała w tym samym komunikacie, że ministrowie spraw zagranicznych państw UE przyjęli również nowe sankcje na czołowych przedstawicieli palestyńskiego Hamasu.

"Ekstremizm i przemoc pociągają za sobą konsekwencje" – podkreśliła szefowa unijnej dyplomacji we wpisie w X.

Netanjahu: Karanie Żydów niedopuszczalne

Karanie Żydów za to, że żyją w Judei i Samarii jest niedopuszczalne, Izrael zawsze będzie chronił ich prawa do życia "w sercu ojczyzny naszych przodków" – dodał premier Izraela.

Judea i Samaria to oficjalne izraelskie określenie terytorium znanego w innych językach jako Zachodni Brzeg, Zachodni Brzeg Jordanu lub Cisjordania. Terytorium to zostało zajęte przez Izrael podczas wojny sześciodniowej w 1967 r. i pozostaje pod jego okupacją. Od połowy lat 90. częścią Zachodniego Brzegu współadministruje Autonomia Palestyńska.

Używana przez Izrael nazwa nawiązuje do historycznych królestw Judei i Samarii, które w IX w. p.n.e. zajmowały obszar dzisiejszego Zachodniego Brzegu oraz współczesnego Izraela, z wyłączeniem pustyni Negew.

Na Zachodnim Brzegu mieszka obecnie ok. 3 mln Palestyńczyków i pół miliona żydowskich osadników. Obecny izraelski rząd wspiera rozbudowę osiedli, chociaż większość państw świata uznaje żydowskie osadnictwo na tym terenie za nielegalne.

Wzrost przemocy wobec Palestyńczyków

Organizacje broniące praw człowieka i media od miesięcy informują o wzroście przemocy ze strony grup ekstremistycznych osadników wobec Palestyńczyków, obejmującej również śmiertelne ataki.

ONZ odnotowała w 2025 r. ponad 1800 ataków osadników, które doprowadziły do ofiar lub zniszczeń mienia w około 280 palestyńskich społecznościach na Zachodnim Brzegu.

UE już wcześniej nakładała sankcje na przedstawicieli radykalnych żydowskich osadników.

Na okupowanym Zachodnim Brzegu i zaanektowanej przez Izrael w 1980 roku Wschodniej Jerozolimie mieszka ogółem ponad 700 tys. osadników. Większość osiedli została zbudowana w całości lub częściowo na prywatnych gruntach palestyńskich.

Źródło PAP
oprac. Piotr Kozłowski
Premier Izraela uderza w UE. "Moralne bankructwo i fałszywa symetria"
