Morawiecki o Ziobrze: ta sprawa jest dla nas bardzo szkodliwa

Były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że jest w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Ponadto Telewizja Republika poinformowała, że Ziobro będzie komentatorem politycznym tej stacji. Ziobro jest, wraz z b. wiceszefem MS, posłem PiS Marcinem Romanowskim, podejrzanym w prowadzonym w Prokuraturze Krajowej śledztwie ws. Funduszu Sprawiedliwości.

Mateusz Morawiecki o procesie Zbigniewa Ziobry

W tym przypadku mamy do czynienia z człowiekiem, który nie może być pewny tego, że będzie miał sprawiedliwy proces w Polsce, po takich dresiarskich uwagach obecnego ministra sprawiedliwości, że przywiozą go w bagażniku, że on musi mieć swoich zaufanych sędziów - ocenia wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki, pytany przez Bogdana Rymanowskiego o wyjazd byłego ministra sprawiedliwości do USA. Gość Radia ZET przyznaje: - Ta sprawa jest dla nas bardzo szkodliwa. Dlaczego? Zdaniem polityka PiS dlatego, że "jest tematem zastępczym, który pomaga obecnemu premierowi i rządowi, który nie realizuje swoich podstawowych obietnic, do czego zobowiązał się do realizacji dużych projektów".

Tak reagują na sprawę Ziobry wyborcy PiS

- Byłem wczoraj w północnej Wielkopolsce, miałem długą dyskusję z mieszkańcami, przedsiębiorcami, samorządowcami i mimo, że sprawa była już znana -nikt nie zadał mi pytania o Zbigniewa Ziobro – komentuje Mateusz Morawiecki, dodając: - Proponowałbym, byśmy nie dawali się wciągać panu Donaldowi Tuskowi w pułapkę, czyli tematy zastępcze - dodał były premier.

Postępowanie prokuratury ws. Zbigniewa Ziobry

Prokuratura Krajowa poinformowała w poniedziałek, że od niedzieli prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Rzecznik PK prok. Przemysław Nowak podkreślił, że b. szef MS Zbigniew Ziobro do tej pory nie jest poszukiwany międzynarodowo, ponieważ nie ma do tego podstaw prawnych.