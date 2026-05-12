Dziennik Gazeta Prawana logo

Morawiecki o Ziobrze: ta sprawa jest dla nas bardzo szkodliwa

Beata Zatońska
Beata Zatońska
dzisiaj, 10:40
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
55. posiedzenie Sejmu IX kadencji
Mateusz Morawiecki o sprawie Zbigniewa Ziobry/JACEK DOMINSKI/REPORTER
Zbigniew Ziobro z Węgier pojechał do USA. Sprawa zbulwersowała opinię publiczną. Były minister sprawiedliwości, na którym ciąży 26 prokuratorskich zarzutów, został korespondentem TV Republika. "Ta sprawa jest dla nas bardzo szkodliwa" - stwierdził były premier Mateusz Morawiecki.

Były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że jest w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Ponadto Telewizja Republika poinformowała, że Ziobro będzie komentatorem politycznym tej stacji. Ziobro jest, wraz z b. wiceszefem MS, posłem PiS Marcinem Romanowskim, podejrzanym w prowadzonym w Prokuraturze Krajowej śledztwie ws. Funduszu Sprawiedliwości.

Mateusz Morawiecki o procesie Zbigniewa Ziobry

W tym przypadku mamy do czynienia z człowiekiem, który nie może być pewny tego, że będzie miał sprawiedliwy proces w Polsce, po takich dresiarskich uwagach obecnego ministra sprawiedliwości, że przywiozą go w bagażniku, że on musi mieć swoich zaufanych sędziów - ocenia wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki, pytany przez Bogdana Rymanowskiego o wyjazd byłego ministra sprawiedliwości do USA. Gość Radia ZET przyznaje: - Ta sprawa jest dla nas bardzo szkodliwa. Dlaczego? Zdaniem polityka PiS dlatego, że "jest tematem zastępczym, który pomaga obecnemu premierowi i rządowi, który nie realizuje swoich podstawowych obietnic, do czego zobowiązał się do realizacji dużych projektów".

Koalicjanci KO nie weszliby do Sejmu. Prawica rośnie w siłę [SONDAŻ]
Koalicjanci KO nie weszliby do Sejmu. Prawica rośnie w siłę [SONDAŻ]

Tak reagują na sprawę Ziobry wyborcy PiS

- Byłem wczoraj w północnej Wielkopolsce, miałem długą dyskusję z mieszkańcami, przedsiębiorcami, samorządowcami i mimo, że sprawa była już znana -nikt nie zadał mi pytania o Zbigniewa Ziobro – komentuje Mateusz Morawiecki, dodając: - Proponowałbym, byśmy nie dawali się wciągać panu Donaldowi Tuskowi w pułapkę, czyli tematy zastępcze - dodał były premier.

Jak Ziobro znalazł się w Stanach Zjednoczonych? Departament Stanu USA odmawia wyjaśnień
Jak Ziobro znalazł się w Stanach Zjednoczonych? Departament Stanu USA odmawia wyjaśnień

Postępowanie prokuratury ws. Zbigniewa Ziobry

Prokuratura Krajowa poinformowała w poniedziałek, że od niedzieli prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Rzecznik PK prok. Przemysław Nowak podkreślił, że b. szef MS Zbigniew Ziobro do tej pory nie jest poszukiwany międzynarodowo, ponieważ nie ma do tego podstaw prawnych.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Mateusz MorawieckiUSAZbigniew Ziobro
Powiązane
Koniec rozejmu. Rosyjskie drony znów spadają na Ukrainę
Koniec rozejmu. Rosyjskie drony znów spadają na Ukrainę
Trump chce przyłączyć Wenezuelę do USA. Zdecydowana reakcja prezydent Rodriguez
Trump chce przyłączyć Wenezuelę do USA. Zdecydowana reakcja prezydent Rodriguez
Jak Ziobro znalazł się w Stanach Zjednoczonych? Departament Stanu USA odmawia wyjaśnień
Jak Ziobro znalazł się w Stanach Zjednoczonych? Departament Stanu USA odmawia wyjaśnień
Beata Zatońska
Beata Zatońska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMorawiecki o Ziobrze: ta sprawa jest dla nas bardzo szkodliwa »
Zobacz
|
Czerwona Toyota Prius
Oto nowa królowa oszczędności. Spala 2,75 l/100 km i kosztuje znacznie mniej niż rywale
Nowa Skoda Octavia kryje się w nadwoziu kombi o nazwie Vision O
Nowa Skoda wjeżdża do Polski. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Biały Lexus RZ 550e i srebrny Lexus RX zaparkowane obok siebie na Torze Modlin. Porównanie sylwetki elektrycznego SUV-a z modelem spalinowym
Nowy Lexus zamiast NX. Ma wolant zamiast kierownicy i 1 mln km gwarancji. Jaka cena?
Camilla Lackberg w Empiku
Nowa książka królowej skandynawskich kryminałów. To powrót do znanej sagi
Starsza kobieta za kierownicą samochodu, obowiązkowe badania lekarskie dla seniorów 2026
Oto nowa granica wieku dla kierowców. Zapadła ostateczna decyzja ws. badań seniorów
Minister Barbara Nowacka
MEN zmienia zasady oceniania uczniów. Nowe kryteria w szkołach od 1 września
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj