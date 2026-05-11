Koalicjanci KO nie weszliby do Sejmu. Prawica rośnie w siłę [SONDAŻ]

Z sondażu wynika, że Koalicja Obywatelska uzyskała 35,84 proc. To o 2,87 pkt proc. więcej niż w analogicznym badaniu przeprowadzonym w drugiej połowie kwietnia. Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało 26,89 proc. badanych - to mniej o 2,11 pkt proc. Podium zamknęła Konfederacja, która mogłaby liczyć na poparcie na poziomie 11,74 proc. (mniej o 0,71 pkt proc.).

PSL i Polska 2025 poza Sejmem

Kolejne miejsce zajęła Nowa Lewica, którą wskazało 7,18 proc. ankietowanych. To o 0,53 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu. Za nią uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej. Głos na partię Grzegorza Brauna zadeklarowało 5,54 proc. respondentów. Do Sejmu dostałaby się jeszcze Partia Razem (5,45 proc.). Progu wyborczego nie przekroczyłoby Polskie Stronnictwo Ludowe (4,25 proc.) i Polska 2050 (2,31 proc.).

Tak wyglądałby układ sił w Sejmie

Jak wyliczył dr Maciej Onasz, politolog z Katedry Systemów Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego, Zespołu Badań Wyborczych UŁ, na podstawie sondażu Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 205 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość zdobyłoby ich 160, a Konfederacja - 56. Pozostałe mandaty przypadłyby Nowej Lewicy (24), Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna (9) i Partii Razem (6).