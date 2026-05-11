Ziobro zatrzymał się u Adamka? "To dla mnie prawy i uczciwy człowiek"

Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i ma przebywać obecnie w USA. Pojawiły się pogłoski, że mieszka obecnie w domu byłego mistrza świata w boksie – Tomasza Adamka. "Super Express" skontaktował się z pięściarzem. Czy potwierdził te informacje? Jaką propozycję ma dla byłego ministra sprawiedliwości?

Zbigniew Ziobro przebywa w USA

Poseł PiS, b. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że jest w Stanach Zjednoczonych; wcześniej przebywał na Węgrzech. Prokuratura zarzuca posłowi PiS m.in., że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Szef MS Waldemar Żurek zadeklarował, że w poniedziałek wystąpi o ekstradycję Ziobry.

Były minister sprawiedliwości mieszka u Adamka?

Pojawiły się informacje, że Zbigniew Ziobro przebywa w domu byłego mistrza świata w boksieTomasza Adamka. Sportowiec w rozmowie z Grzegorzem Zasępą z "Super Expressu" zdementował te plotki. Byłemu ministrowi złożył jednak pewną propozycję.

To, że rzekomo Ziobro zatrzymał się u mnie, to była plotka, ale jeśli miałby takie życzenie, to chętnie ugoszczę go w moim domu - zadeklarował. Okazuje się, że Zbigniewa Ziobro poznał podczas spotkania u pewnego księdza w Krakowie.

To dla mnie prawy i uczciwy człowiek, który ma Boga w sercu - stwierdził Adamek. Nie mam wątpliwości, że Ziobro jest niewinny. Ci, którzy go teraz ścigają, sami wylądują w więzieniu! - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

Adamek o wydaleniu Ziobry z USA

Zdaniem Tomasza Adamka Donald Trump nie pomógłby komuś, kto ma nieczyste ręce. Jestem pewien, że dopóki w Polsce rządzi obecna koalicja, Ameryka nie zgodzi się wydalić ministra Ziobry do Polski - stwierdza Adamek.

Pięściarz w USA a dokładnie w stanie New Jersey na wschodnim wybrzeżu mieszka od wielu lat. Dzięki pieniądzom, które zarobił w ringu dorobił się dużego domu oraz 12 apartamentów na wynajem.

