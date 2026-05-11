Przysłowie na dziś: „Kiedy maj zimny, a w czerwcu deszcz pada, gospodarz pełne stodoły posiada”

Na 11 maja w zbiorach przysłów pojawia się powiedzenie: „Kiedy maj zimny, a w czerwcu deszcz pada, gospodarz pełne stodoły posiada”. Obok niego podawane są też przysłowia związane ze zbliżającymi się dniami Pankracego i tzw. zimnymi ogrodnikami, m.in. „Mamert i Pankracy mrozem kwiat poznaczy”.

Dzisiejsze przysłowie dobrze pasuje do pierwszej połowy maja. To czas, gdy przyroda intensywnie się rozwija, ale pogoda nadal bywa kapryśna. Chłodne poranki, wiatr, przelotny deszcz, a czasem nawet przygruntowe przymrozki nie są wtedy niczym niezwykłym.

Co oznacza to przysłowie?

Powiedzenie „Kiedy maj zimny, a w czerwcu deszcz pada, gospodarz pełne stodoły posiada” mówi o zależności między pogodą a plonami. W tradycji ludowej chłodniejszy maj i deszczowy czerwiec mogły oznaczać dobre warunki dla zbóż, traw i innych upraw.

W dosłownym znaczeniu przysłowie zapowiada urodzaj. „Pełne stodoły” oznaczają dużo zebranych plonów, a więc bezpieczeństwo, dostatek i spokojniejszą jesień.

W szerszym sensie można je odczytać jako przypomnienie, że nie każda chłodniejsza czy deszczowa pogoda jest powodem do narzekania. To, co dla jednych bywa niewygodne, dla przyrody może być potrzebne.

Dlaczego 11 maja kojarzy się z chłodem?

Data 11 maja wypada tuż przed okresem znanym w Polsce jako zimni ogrodnicy. Tradycyjnie są to dni przypadające na 12, 13 i 14 maja, po których następuje zimna Zośka, obchodzona 15 maja. W ludowych obserwacjach właśnie wtedy mogły pojawiać się ostatnie wiosenne ochłodzenia.

Z 11 maja związany jest także święty Mamert. Jego wspomnienie liturgiczne przypada właśnie tego dnia, a w przysłowiach majowych Mamert często pojawia się obok Pankracego jako zapowiedź chłodniejszej pogody.

Czy to przysłowie ma sens dzisiaj?

Dziś nie traktujemy przysłów jako prognozy pogody, ale nadal mogą być ciekawym śladem dawnych obserwacji. Rolnicy i ogrodnicy przez pokolenia zauważali, że majowe ochłodzenia mogą wpływać na rozwój roślin, a opady w kolejnych tygodniach mają duże znaczenie dla plonów.

Współcześnie takie powiedzenia warto czytać raczej jako ludową mądrość niż dokładną zapowiedź pogody. Przed sadzeniem delikatnych roślin, takich jak pomidory, ogórki, papryka czy kwiaty balkonowe, najlepiej sprawdzić aktualną prognozę i temperatury nocne.

Co to oznacza dla działkowców i ogrodników?

Przysłowie na 11 maja może być praktycznym przypomnieniem: z sadzeniem najbardziej wrażliwych roślin nie warto się spieszyć. Jeśli noce są zimne, sadzonki można jeszcze zostawić w domu, szklarni albo osłonić agrowłókniną.

Szczególnie ostrożnie warto podchodzić do roślin ciepłolubnych. Nawet krótki spadek temperatury może osłabić młode sadzonki, zahamować ich wzrost albo uszkodzić liście.

Inne przysłowia na 11 maja

„Mamert i Pankracy mrozem kwiat poznaczy”.

„Gdy przed Pankracym nocą przymrozi, lato będzie przepadziste, a jesienią czasy dżdżyste”.

„Gdy przed Pankracym przymrozek nocny się zdarzy, zimno wiosnę zwarzy”.

Wszystkie łączy podobny motyw: maj jest piękny, ale nadal nie całkiem przewidywalny.

Puenta na dziś

Przysłowie „Kiedy maj zimny, a w czerwcu deszcz pada, gospodarz pełne stodoły posiada” przypomina, że chłodniejsza wiosna nie musi oznaczać niczego złego. Czasem to właśnie mniej przyjemna pogoda przygotowuje najlepsze warunki do wzrostu.

Maj uczy cierpliwości, zarówno ogrodników, jak i wszystkich tych, którzy z utęsknieniem czekają na prawdziwe ciepło.