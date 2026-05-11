Senator wykluczony z Koalicji Obywatelskiej na wniosek Donalda Tuska

Polityk stracił miejsce zarówno w klubie parlamentarnym, jak i w partii. To reakcja na ustalenia dotyczące procedur w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Informacje te miał potwierdzić dziennikarzowi Polsat News polityk KO.

Wniosek Donalda Tuska

Jak ustalił dziennikarz TVN24+, senator Tomasz Lenz został usunięty z Koalicji Obywatelskiej. Wniosek o wykluczenie polityka złożył osobiście Donald Tusk, a prezydium partii poparło tę inicjatywę. Lenz przestał być również członkiem klubu parlamentarnego KO, co oznacza całkowite odcięcie się formacji od senatora. Decyzja zapadła w trybie natychmiastowym.

Sprawa w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim

Przyczyną tak drastycznego kroku są kontrowersje wokół zabiegu, któremu w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim poddano syna senatora. Sprawę nagłośnił portal Wirtualna Polska. Według ustaleń, operacja odbyła się z pominięciem standardowych procedur medycznych. W efekcie Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na placówkę karę finansową.