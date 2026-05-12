Dziennik Gazeta Prawana logo

Premier dyscyplinuje ministrów i ucina spekulacje. "Tutaj będę jednoznaczny"

Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 14:02
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Donald Tusk
Premier dyscyplinuje ministrów i ucina spekulacje. "Tutaj będę jednoznaczny"/PAP
"Decyzja o wydaniu rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych nie będzie otwarciem możliwości adopcji" - powiedział we wtorek premier Donald Tusk. Zaapelował do szefów MC i MSWiA o jak najszybsze ustalenie treści rozporządzenia.

Na wtorkowej konferencji przed posiedzeniem rządu premier odniósł się do kwestii transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych.

Tusk: Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu

Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału (Sprawiedliwości Unii Europejskiej) i Naczelnego Sądu Administracyjnego, także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym - zaznaczył.

Polska podpisze nowy traktat z Wielką Brytanią. Premier Tusk podał datę
Polska podpisze nowy traktat z Wielką Brytanią. Premier Tusk podał datę

Zaapelował do ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego i ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego o "jak najszybsze ustalenie treści rozporządzenia”, a do parlamentarzystów zwrócił się o jak najszybszą pracę nad przepisami ustawowymi.

Jednocześnie Tusk zastrzegł, że decyzja o wydaniu rozporządzenia nie będzie otwarciem możliwości adopcji dla par jednopłciowych.

Tusk ucina spekulacje: Nie będzie możliwości adopcji przez pary jednopłciowe

- Żeby przeciąć wszelkie spekulacje, chcę podkreślić, że zarówno decyzja o wydaniu rozporządzenia, jak i przyszłe prace ustawowe to nie jest w żaden sposób droga do możliwości adopcji. Tutaj będę, podobnie jak rząd i (...) także większość parlamentarna, jednoznaczny. Chciałbym, aby ten temat nie był przedmiotem spekulacji, czy też niepotrzebnych emocji. Decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe - przekazał.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w marcu br. w sprawie transkrypcji do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 r. w Niemczech

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Donald Tuskmałżeństwa jednopłciowe
Powiązane
Donald Tusk
Tusk: UE jest irytująca, ale niczego lepszego w naszej historii nie wymyśliliśmy
Donald Tusk
Tusk po podpisaniu umowy ws. SAFE. "W Moskwie mają gorsze humory"
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPremier dyscyplinuje ministrów i ucina spekulacje. "Tutaj będę jednoznaczny" »
Zobacz
|
Czerwona Toyota Prius
Oto nowa królowa oszczędności. Spala 2,75 l/100 km i kosztuje znacznie mniej niż rywale
Nowa Skoda Octavia kryje się w nadwoziu kombi o nazwie Vision O
Nowa Skoda wjeżdża do Polski. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Biały Lexus RZ 550e i srebrny Lexus RX zaparkowane obok siebie na Torze Modlin. Porównanie sylwetki elektrycznego SUV-a z modelem spalinowym
Nowy Lexus zamiast NX. Ma wolant zamiast kierownicy i 1 mln km gwarancji. Jaka cena?
Camilla Lackberg w Empiku
Nowa książka królowej skandynawskich kryminałów. To powrót do znanej sagi
Starsza kobieta za kierownicą samochodu, obowiązkowe badania lekarskie dla seniorów 2026
Oto nowa granica wieku dla kierowców. Zapadła ostateczna decyzja ws. badań seniorów
Minister Barbara Nowacka
MEN zmienia zasady oceniania uczniów. Nowe kryteria w szkołach od 1 września
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj