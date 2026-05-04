Polska podpisze nowy traktat z Wielką Brytanią. Premier Tusk podał datę

oprac. Beata Zatońska
dzisiaj, 12:41
[aktualizacja dzisiaj, 12:57]
Donald Tusk zapowiada podpisanie traktatu/PAP
Z panem premierem Keirem Starmerem podjęliśmy ostateczną decyzję, że 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko - przekazał premier Donald Tusk.

W stolicy Armenii, Erywaniu, rozpoczął się w poniedziałek 8. szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej, który zgromadził szefów państw i rządów ponad 40 krajów. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Wśród tematów obrad będą bezpieczeństwo i kryzys energetyczny wywołany wojną na Bliskim Wschodzie. Szczyt EWP odbywa się pod hasłem "Budowanie przyszłości: jedność i stabilność w Europie".

Na marginesie szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu premier Donald Tusk rozmawiał ze swoim brytyjskim odpowiednikiem Keirem Starmerem. "Podjęliśmy decyzję ostateczną z panem premierem Starmerem, że dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią już 27 maja. Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko" - powiedział dziennikarzom Tusk po szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w poniedziałek w Erywaniu. Tusk rozmawiał ze Starmerem na marginesie tego wydarzenia.

Tusk: długo negocjowaliśmy ten traktat

"Długo negocjowaliśmy ten traktat, ale w tym czasie (...) jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w szeroko pojętej dziedzinie obronności" - ogłosił Tusk. "Wielkiej Brytanii zależy też na tym - i Polska jest tutaj wyważonym partnerem - aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej" - zaznaczył szef polskiego rządu.

Tusk: wielu Brytyjczyków żałuje brexitu

Jak dodał, nastroje w Wielkiej Brytanii odwróciły się - wyraźna większość żałuje brexitu i chciałaby możliwie intensywnego zacieśnienia więzi z Unią Europejską.

Tematy: Donald Tusk, Wielka Brytania, traktat
