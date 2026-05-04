Tak Polacy oceniają Donalda Tuska. Powodów do optymizmu ubywa [SONDAŻ]

Ogólnopolska Grupa Badawcza zapytała Polaków, jak oceniają rząd Donalda Tuska. Wynik badania nie rysuje się zbyt optymistycznie dla premiera.

Ponad połowa respondentów niezadowolona

Ogólnopolska Grupa Badawcza zapytała Polaków, jak oceniają rząd Donalda Tuska. Wynik badania nie rysuje się zbyt optymistycznie dla premiera. Ponad połowa respondentów, bo aż 51,1 proc., wybrała odpowiedź "źle".

Zadowolonych ubywa

Pozytywnie rząd Donalda Tuska odbiera 29,4 proc. badanych. Z kolei "ani dobrze, ani źle" wybrało 19,5 proc. ankietowanych.

Notowania rządu spadają

Najnowsze badanie przygotowane przez OGB pokazuje wyraźny spadek poparcia dla rządu Donalda Tuska. W analogicznym sondażu przeprowadzonym w marcu liczba ocen negatywnych była relatywnie mniejsza (49,03 proc.), choć wciąż przeważała nad pozytywnymi opiniami. Dobrze rząd Tuska oceniło wówczas 31,14 proc. respondentów, zaś 19,83 proc. ankietowanych wskazało odpowiedź "ani dobrze, ani źle".