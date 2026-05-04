Matura 2026. Egzaminacyjne pewniaki. Maturzyści nie spali i tego szukali w internecie

Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym potrwa 240 minut.

Tak wygląda pisemny egzamin maturalny z polskiego

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie podstawowym zawiera dwa testy: "Test – Język polski w użyciu" (zawiera dwa teksty publicystyczne lub popularnonaukowe i zadania odnoszące się do nich) i "Test historycznoliteracki" (sprawdzający znajomość epok literackich).

Tego szukali uczniowie nocą przed egzaminem maturalnym 2026

Uczniowie często nadrabiają zaległości w materiałach na kilka godzin przed rozpoczęciem egzaminów. Dlatego w ostatnich godzinach w sieci nie brakowało spekulacji, jaka lektura może pojawić się w maturalnej rozprawce. Według danych z Google Trends, w noc przed maturami najczęściej wyszukiwane hasła brzmiały: "Lalka", "Lalka streszczenie", "Zbrodnia i kara", "Dżuma" czy III część "Dziadów".