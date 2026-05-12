Dziennik Gazeta Prawana logo

Widz "Szkła kontaktowego" zaatakował Piotra Gąsowskiego. Aktor odpowiedział

Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
dzisiaj, 16:09
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Gąsowski
Widz "Szkła kontaktowego" zaatakował Piotra Gąsowskiego. Aktor odpowiedział/AKPA
"Szkło kontaktowe" to program, do którego mogą dzwonić widzowie. W poniedziałkowym wydaniu doszło do zaskakującej sytuacji. Widz, który dodzwonił się do studia, nie krył oburzenia. Skrytykował obecność Piotra Gąsowskiego w programie. Aktor z dystansem i sporym poczuciem humoru odpowiedział na zarzuty widza. Jakie słowa padły z jego ust?

Program "Szkło kontaktowe" to format telewizyjny, w którym widzowie mogą wyrazić swoją opinię dzwoniąc do studia lub wysyłając wiadomości. W poniedziałkowym wydaniu prowadzącymi byli Tomasz Sianecki i Piotr Gąsowski.

Wpadka w "Szkle kontaktowym". Tak prowadzący nazwał Łatwoganga
Wpadka w "Szkle kontaktowym". Tak prowadzący nazwał Łatwoganga

Widz "Szkła kontaktowego" zaatakował Piotra Gąsowskiego

Do studia dodzwonił się pan Paweł z miejscowości Koziegłowy. Gdy tylko zaczął swoją wypowiedź, wiadomo było, że nie obędzie się bez krytyki i gorzkich słów. Kłaniamy się - przywitał dzwoniącego widza Tomasz Sianecki. Potem się zaczęło.

Ja też się kłaniam, ale z drugiej strony. Zamknijcie już ten program, bo kto was w ogóle słucha? Chyba babcia głucha. Tego z Polsatu dali... Mało mu jeszcze tej kasy? Po co on tu przychodzi? Dajcie spokój, idźcie spać. Ja też idę spać - krytykował pan Paweł.

"Fajnie, podoba mi się"

Jego słowa nie pozostały bez odpowiedzi. Piotr Gąsowski nie krył rozbawienia tym, co usłyszał. Fajnie, podoba mi się - stwierdził. Tomasz Sianecki również zabrał głos. Pan Paweł panu coś płaci za to, że pan tutaj jest? - zapytał Gąsowskiego.

Widocznie mam mało pieniędzy i jeszcze tu trzeba, ale pozdrawiamy pana Pawła. Ja bym chciał więcej takich telefonów. Ja lubię i uważam, że dobrze, jak jest taki wentyl, że sfrustrowane społeczeństwo się może wyszumieć - stwierdził Piotr Gąsowski.

Za co Piotr Gąsowski pochwalił widza?

No i wtedy się spokojniej śpi, bo już nie ma tych złych rzeczy, które siedzą w środku. One wychodzą na zewnątrz. Po nas to spłynie, proszę pana. Chociaż nie... Ja to się przejmuję takimi sprawami - odpowiedział Tomasz Sianecki.

Piotr Gąsowski jeszcze raz wrócił do telefonu pana Pawła i pochwalił kulturę wypowiedzi widza. Ja się też przejmuję, ale chciałbym również panu Pawłowi podziękować za to, że nie zaklął - stwierdził aktor.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: TVN24Szkło kontaktowePiotr Gąsowski
Powiązane
Daukszewicz
Był bohaterem afery w "Szkle kontaktowym". "Medialnie już dawno nie żyję"
20-lecie Szk?a Kontaktowego
Ogłoszono nowego komentatora "Szkła kontaktowego". Internauci krytykują
szkło kontaktowe
Zaskakujący telefon do "Szkła kontaktowego". Widz "ratował ludzkość" [WIDEO]
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWidz "Szkła kontaktowego" zaatakował Piotra Gąsowskiego. Aktor odpowiedział »
Zobacz
|
Policja kontroluje prawo jazdy kierowcy
Masz bezterminowe prawo jazdy? Od tej daty będzie nieważne. Rząd podał nowe ceny
Starsza kobieta za kierownicą samochodu, obowiązkowe badania lekarskie dla seniorów 2026
Oto nowa granica wieku dla kierowców. Zapadła ostateczna decyzja ws. badań seniorów
17 milionów złotych w Lotto przepadło. Największa utracona wygrana w historii Polski
17 milionów złotych w Lotto przepadło. Największa utracona wygrana w historii Polski
Samochód spalinowy na drodze, brak podatku od aut spalinowych 2026 KPO
Sensacyjny zwrot ws. podatku od aut spalinowych. Polska postawiła Brukseli twardy warunek
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj