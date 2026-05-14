Nie żyje Stanisława Celińska. Wiadomo, kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb aktorki

Beata Zatońska
dzisiaj, 19:03
Nie żyje Stanisława Celińska. Odeszła wielka gwiazda/AKPA
Stanisława Celińska odeszła 12 maja br. Aktorka znana m.in. z filmów "Nie ma róży bez ognia" czy "Noce i dnie" miała 79 lat. Stanisławę Celińską we wzruszających słowach żegnali fani oraz koledzy i koleżanki z branży. Ogłoszono, kiedy odbędzie się pogrzeb Stanisławy Celińskiej.

Stanisława Celińska była uwielbianą przez widzów i słuchaczy. Nie tylko grała w teatrze i filmie. W ostatnich latach swojego życia nagrywała koncerty i śpiewała, co publiczność bardzo doceniała. Informacja o jej śmierci obiegła media 12 maja późnym popołudniem.

Ostatnie pożegnanie Stanisławy Celińskiej

Na oficjalnym profilu Stanisławy Celińskiej w mediach społecznościowych pojawił się nekrolog. Podano datę i miejsce pogrzebu aktorki. Ostatnie pożegnanie Stanisławy Celińskiej odbędzie się 21 maja 2026 r. o godz. 11.00 w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie przy Placu Teatralnym, pogrzeb zaś odbędzie się o godz. 13.00 na cmentarzu Powązki Wojskowe. Wpis zaczyna się od słów: "Pożegnamy naszą Stasię".

Wielbiciele talentu Stanisławy Celińskiej czekali na tę informację. Szczególne emocje wywołały słowa "pożegnamy Naszą Stasię", które internauci odebrali jako bardzo osobiste i pełne ciepła pożegnanie artystki.

