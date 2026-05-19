Dziennik Gazeta Prawana logo

Unijna uroczystość zbojkotowana przez europosłów PiS. "Merkel ma krew na rękach"

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 15:52
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Angela Merkel
Angela Merkel/PAP/EPA
Europosłowie PiS zbojkotowali we wtorek ceremonię wręczenia Europejskich Orderów Zasługi w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, sprzeciwiając się uhonorowaniu byłej kanclerz Angeli Merkel. "To żałosne"– skomentował szef delegacji KO-PSL Andrzej Halicki przypominając, że odznaczenie odebrali tez Buzek i Wałęsa. Jednak zdaniem Adama Bielana była kanclerz "ma krew na rękach".

Eurodeputowani PiS nie wzięli udziału w pierwszej w historii ceremonii wręczenia Europejskich Orderów Zasługi w PE, zamiast tego wspólnie ze skrajną prawicą zorganizowali pod salą plenarną, gdzie odbywało się wydarzenie, pikietę sprzeciwiającą się wyróżnieniu Angeli Merkel.

Europosłowie PiS: Merkel zrujnowała UE

Uczestnicy kilkuosobowego protestu trzymali w rękach kartki, na których napisane było m.in., że Merkel zrujnowała UE. W pikiecie wzięli udział m.in. szef delegacji PiS Adam Bielan, europosłanka Jadwiga Wiśniewska i europoseł Piotr Mueller, a także europoseł Konfederacji Marcin Sypniewski.

Była kanclerz Niemiec znalazła się wśród 20 laureatów nowej nagrody PE za działania na rzecz integracji europejskiej, za "budowanie pomostu pomiędzy Wschodem a Zachodem", i we wtorek osobiście odebrała odznaczenie. Podczas uroczystości ordery przyjęli także m.in. były prezydent Polski i przywódca Solidarności Lech Wałęsa oraz były premier Polski i były szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

Nominacja Merkel od początku wzbudzała kontrowersje, bo byłej kanclerz zarzuca się m.in., że pobłażliwą polityką wobec Rosji przyczyniła się do obniżenia bezpieczeństwa Europy i – pośrednio – do rosyjskiego ataku na Ukrainę.

Bielan: Angela Merkel ma krew na rękach

Według Adama Bielana, Buzek i Wałęsa powinni się zrzec orderu, "żeby nie być na tej samej liście, co Angela Merkel". Czy gdyby wśród laureatów był Gerhard Schroeder albo Putin, to też by przyjęli tę nagrodę? – pytał Bielan, dodając, że Merkel ma na rękach krew setek tysięcy ludzi, którzy zginęli w wojnie w Ukrainie. Gdyby nie polityka Angeli Merkel, gdyby nie istniały Nord Stream 1 i Nord Stream 2, Putin zapewne nie najechałby Ukrainy – mówił polityk.

Europoseł PiS Patryk Jaki określił uhonorowanie Merkel "bardzo złym sygnałem", bo jest ona odpowiedzialna za takie problemy jak nielegalna migracja, Zielony Ład, obniżenie konkurencyjności Europy, a do tego miała dobre relacje z Putinem. Z kolei europoseł Arkadiusz Mularczyk powiedział, że była kanclerz doprowadziła do wielkiego kryzysu przemysłowego, gospodarczego w UE. To polityka klimatyczna, którą Merkel przez ostatnie lata promowała w UE doprowadziła do przyjęcia programów jak Zielony Ład czy Zielona Energia, które doprowadziły do wzrostu cen – mówił polityk, dodając, że nagroda PE „"przywraca Merkel na świecznik polityki europejskiej i światowej", czemu PiS się sprzeciwia.

Halicki: To po ludzku smutne i żałosne

Szef polskiej delegacji KO-PSL Andrzej Halicki określił zbojkotowanie ceremonii przez PiS mianem "żałosnego" i przypomniał, że podczas uroczystości uhonorowani zostali także dwaj wielcy Polacy. Dzisiaj jest naprawdę miły dzień. Jesteśmy dumni i pełni wzruszenia jak wielką owacją zostali dzisiaj nagrodzeni Jerzy Buzek i Lech Wałęsa. To po ludzku smutne i żałosne, że mamy polską delegację, która w czasie, kiedy ta owacja miała miejsce, nie tylko zbojkotowała ten moment, ale jeszcze zorganizowała pikietę – powiedział Halicki dodając, że "najwidoczniej PiS nie potrafi pogodzić się z faktem, że nagradzani są Polacy".

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Adam BielanAngela MerkelLech WałęsaJerzy Buzek
Powiązane
Donald Tusk
Ekstradycja Ziobry z USA nie będzie łatwa. Tusk podał przykład Edwarda Mazura
Ukraińscy żołnierze z dronem
USA chcą dostępu do technologii wojskowej Ukrainy. "Niesamowita"
Lech Wałęsa, Angela Merkel
Wałęsa, Merkel i Buzek z Europejskim Orderem Zasługi. "Honorujemy budowniczych UE"
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUnijna uroczystość zbojkotowana przez europosłów PiS. "Merkel ma krew na rękach" »
Zobacz
|
Policja kontroluje prawo jazdy kierowcy
Bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Rząd podał daty i nową cenę dokumentu
Fabryka Stellantis w Gliwicach
Polska fabryka numerem 1 na świecie. Produkują 350 aut dziennie
Policja kontroluje kierowcę
Oto nowy egzamin na prawo jazdy 2026. Zdasz? 8 na 10 to wynik pozytywny
Reporter archiwum 2023 09
Ks. Sowa zamieścił wpis o asystentce szefa TV Republika. Dostał wezwanie do arcybiskupa
Screen z Telewizji Republika
Afera Sakiewicza eskaluje. "To nie jest dziennikarstwo, TV Republika przekroczyła granicę"
Lech Wałęsa
Lech Wałęsa o zachowaniu europosłów PiS: Współczuję tej głupoty
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj