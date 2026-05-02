Tragedia na jeziorze Salińskim. Dwie osoby nie żyją, pijany sternik zatrzymany

Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku w sobotę tuż po godzinie 23:00. Na jeziorze Salińskim w gminie Gniewino wywróciła się łódź. Na pokładzie znajdowało się łącznie pięć osób.

Akcja ratunkowa i tragiczny bilans

Jedna z osób o własnych siłach dopłynęła do brzegu. Kolejne dwie osoby podjęły z wody służby ratunkowe. Przetransportowano je do szpitala, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W nocy do akcji wkroczyli nurkowie z Państwowej Straży Pożarnej. Przeszukali dno jeziora i wyłowili ciała kobiety oraz mężczyzny. Lekarz obecny na miejscu potwierdził zgon obu osób.

Pijany sternik w rękach policji

Policjanci z Wejherowa szybko ustalili, kto odpowiada za prowadzenie łodzi. Funkcjonariusze zatrzymali 33-letniego mężczyznę. Badanie alkomatem wykazało, że sternik był kompletnie pijany. Urządzenie wskazało ponad 1,5 promila alkoholu w jego organizmie.

Prokuratura wyjaśnia przyczyny wypadku

Zatrzymany 33-latek przebywa w policyjnym areszcie. Mundurowi pod nadzorem prokuratury badają teraz wszystkie okoliczności tej tragedii.