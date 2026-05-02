Dziennik Gazeta Prawana logo

Tragedia na jeziorze Salińskim. Dwie osoby nie żyją, pijany sternik zatrzymany

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 08:48
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Jezioro Solińskie
Tragedia na jeziorze Salińskim. Dwie osoby nie żyją. Pijany sternik zatrzymany/ShutterStock
Sobotni wieczór na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim zakończył się dramatem. W wyniku wywrócenia się łodzi zginęły dwie osoby – kobieta i mężczyzna. Policja zatrzymała 33-letniego sternika, który prowadził jednostkę, mając w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Służby ratunkowe wyłowiły ciała ofiar po nocnej akcji poszukiwawczej.

Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku w sobotę tuż po godzinie 23:00. Na jeziorze Salińskim w gminie Gniewino wywróciła się łódź. Na pokładzie znajdowało się łącznie pięć osób.

Akcja ratunkowa i tragiczny bilans

Jedna z osób o własnych siłach dopłynęła do brzegu. Kolejne dwie osoby podjęły z wody służby ratunkowe. Przetransportowano je do szpitala, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W nocy do akcji wkroczyli nurkowie z Państwowej Straży Pożarnej. Przeszukali dno jeziora i wyłowili ciała kobiety oraz mężczyzny. Lekarz obecny na miejscu potwierdził zgon obu osób.

Tragiczny wypadek podczas skoków spadochronowych. Nie żyje 39-latek

Pijany sternik w rękach policji

Policjanci z Wejherowa szybko ustalili, kto odpowiada za prowadzenie łodzi. Funkcjonariusze zatrzymali 33-letniego mężczyznę. Badanie alkomatem wykazało, że sternik był kompletnie pijany. Urządzenie wskazało ponad 1,5 promila alkoholu w jego organizmie.

Prokuratura wyjaśnia przyczyny wypadku

Zatrzymany 33-latek przebywa w policyjnym areszcie. Mundurowi pod nadzorem prokuratury badają teraz wszystkie okoliczności tej tragedii.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: śmierćwypadekpijanyłódka
oprac. Olga Skórko
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTragedia na jeziorze Salińskim. Dwie osoby nie żyją, pijany sternik zatrzymany »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj